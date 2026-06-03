Stuntman: Hollywood bringt die Action-Racing-Reihe zurück

Saber Interactive hat Stuntman: Hollywood angekündigt. Das neue Singleplayer-Action-Rennspiel entsteht in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam erscheinen.

Im Rahmen der aktuellen State-of-Play-Ausgabe von Sony hat Saber Interactive Stuntman: Hollywood vorgestellt. Der neue Teil der Stunt-Racing-Reihe setzt erneut auf inszenierte Filmstunts, diesmal mit offiziellen Bezügen zu bekannten Universal-Filmen und NBCUniversal-Serien.

Spieler übernehmen die Rolle eines aufstrebenden Stuntfahrers und sollen in einzelnen Filmsets Sprünge, Drifts, knappe Ausweichmanöver und weitere Fahraktionen möglichst präzise ausführen. Als Schauplätze beziehungsweise Vorlagen nennt Saber unter anderem Fast & Furious, Zurück in die Zukunft, Knight Rider, Miami Vice und Death Race.

Zum Fuhrpark gehören laut Ankündigung bekannte Fahrzeuge wie K.I.T.T. aus Knight Rider und die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft. Daneben sind weitere Sportwagen, Muscle Cars, Motorräder und andere Fahrzeuge vorgesehen. Fortschritt soll über neue Herausforderungen, Fahrzeuge und größere Setpieces erfolgen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Stuntman: Hollywood befindet sich derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Saber Interactive. Der Ankündigungstrailer wurde zudem über den offiziellen Saber-Interactive-Kanal auf YouTube veröffentlicht.

Fakten zu Stuntman: Hollywood