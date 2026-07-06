Programm Esports Festival und Spielefest 2026 im Juli

Das Esports Festival und das Spielefest Wien finden am 11. und 12. Juli 2026 erneut gemeinsam im Austria Center Vienna statt. Das Programm umfasst E-Sport, Brettspiele, Cosplay, Artist Alley, Gaming-Stationen und ein Food Festival.

Das Esports Festival und das Spielefest Wien gehen 2026 wieder als gemeinsames Kombi-Event über die Bühne. Am 11. und 12. Juli wird das Austria Center Vienna laut Veranstalter erneut zum Treffpunkt für digitale und analoge Spiele, E-Sport und Popkultur. Erwartet werden rund 30.000 Besucher:innen sowie mehr als 250 Aussteller.

Länderspiel in League of Legends geplant

Ein Schwerpunkt liegt auf dem E-Sport-Programm. Auf der Mainstage treten Spieler:innen und Teams aus dem DACH-Raum an, zudem sind mehrere Community-Turniere und Spielstationen geplant. Erstmals sollen außerdem die offiziellen Nationalteams aus Österreich und Deutschland in einem Länderspiel in League of Legends gegeneinander antreten.

Das Freundschaftsspiel dient laut Veranstalter auch der Vorbereitung auf den Esports Nations Cup, der vom 2. bis 29. November 2026 in Riyadh stattfinden soll. Am Samstag ist zudem ein Match zwischen Eintracht Spandau und G2Nord angesetzt.

Brettspiele, Tabletop und Trading Card Games

Das Spielefest Wien setzt parallel auf Brettspiele, Kartenspiele, Tabletop und Spielneuheiten. Laut Veranstalter stehen rund 1.500 betreute Spieltische bereit, über ein digitales Verleihsystem sollen mehr als 5.000 Spiele verfügbar sein. Brettspiel-Erklärer:innen unterstützen vor Ort bei Regeln und Auswahl.

Angekündigt sind unter anderem Piatnik, Ravensburger sowie mehrere Spieleclubs und Vereine. Eigene Bereiche sind unter anderem für Warhammer 40K, Magic: The Gathering und Pokémon vorgesehen.

Cosplay, Artist Alley und Gaming-Stationen

Ergänzt wird das Programm durch rund 100 digitale Gaming-Stationen, Arcade- und Retro-Gaming, ein Cosplay Village, tägliche Cosplay-Catwalks, eine Artist Alley, Merch-Bereiche und Arts-&-Crafts-Stationen. Außerdem soll das österreichische YouTube-Format Manhunt live vor Publikum den Ort seiner vierten Staffel bekanntgeben.

Der Eintritt umfasst den Zugang zum Esports Festival, zum Spielefest Wien und zum Food Festival auf dem Vorplatz des Austria Center Vienna. Tickets und weitere Informationen gibt es über die offiziellen Webseiten des Esports Festivals und des Spielefest Wien.

Fakten zum Event

Event: Esports Festival und Spielefest Wien 2026

Esports Festival und Spielefest Wien 2026 Termin: 11. und 12. Juli 2026

11. und 12. Juli 2026 Ort: Austria Center Vienna

Austria Center Vienna Tickets: 1 Tag / 2 Tage

1 Tag / 2 Tage Erwachsene: 20 Euro / 30 Euro

20 Euro / 30 Euro Ermäßigt: 16 Euro / 26 Euro

16 Euro / 26 Euro Kinder von 3 bis 12 Jahren: 8 Euro / 12 Euro

Öffnungszeiten