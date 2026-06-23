KRAFTON zeigt fünf Titel auf der gamescom 2026

KRAFTON bringt zur gamescom 2026 fünf Spiele nach Köln. Neben einem noch nicht angekündigten Projekt von PUBG STUDIOS werden auch NO LAW, Project ZETA, Age Twisters und TARAE: The Unbound vorgestellt.

KRAFTON hat sein Programm für die gamescom 2026 bekanntgegeben. Der Publisher wird vom 26. bis 30. August in Köln mit fünf kommenden Titeln vertreten sein. Im Mittelpunkt steht ein neues, bisher nicht näher benanntes Spiel von PUBG STUDIOS, das auf der PUBG-IP basiert und auf der Messe erstmals öffentlich gezeigt werden soll.

Zum Line-up gehört außerdem NO LAW von Neon Giant. Der Open-World-Ego-Shooter spielt in der Cyber-Noir-Hafenstadt Port Desire. Spieler übernehmen die Rolle des ehemaligen Soldaten Grey Harker, der die Stadt erkundet und nach dem sucht, was ihm genommen wurde.

Mit Project ZETA stellt KRAFTON zudem ein neues Multi-Team-Tactical-Arena-Spiel von NIRVANANA vor. Darin treten vier Teams auf einem gemeinsamen Schlachtfeld gegeneinander an. Laut Ankündigung ist im Juni ein erster weltweiter Community-Test vorgesehen; weitere Details zum Umfang des Tests wurden nicht genannt.

Ebenfalls Teil des Messeprogramms ist Age Twisters von Piccolo Studio. Das kooperative Story-Adventure ist für zwei Spieler ausgelegt und soll auf der gamescom 2026 erstmals öffentlich näher vorgestellt werden. Die Premiere von TARAE: The Unbound rundet das Line-up ab. Das Spiel entsteht bei Boundary und wird als isometrisches Dark-Fantasy-Action-RPG in einer östlich inspirierten Fantasy-Welt beschrieben.

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