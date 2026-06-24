Grand Theft Auto VI: Details zur Ultimate Edition, Vorbestellungsboni und mehr

Rockstar Games öffnet am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI. Zum Start am 19. November 2026 erscheinen eine Standard Edition und eine umfangreichere Ultimate Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Rockstar Games hat neue Details zu den Vorbestellungen von Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Demnach können Spielerinnen und Spieler den kommenden Open-World-Titel ab dem 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit vorbestellen. Der Release ist für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.
Neben der Standard Edition wird auch eine Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition angeboten. Diese enthält zusätzliche Inhalte für die Story rund um Jason und Lucia, darunter Fahrzeuge, Waffen, Bekleidung, Anpassungsoptionen, spezielle Orte und Aktivitäten in Leonida. Preise für die einzelnen Editionen wurden in der vorliegenden Mitteilung nicht genannt.
Digitale Vorbestellungen können ab dem 12. November 2026 vorab heruntergeladen werden. Die physische Version soll ebenfalls ab dem 12. November verfügbar sein, enthält laut Rockstar aber keinen Datenträger, sondern einen Download-Code in der Verpackung. Damit lässt sich das Spiel ebenfalls vor dem offiziellen Start herunterladen.
Inhalte der Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition
Die Ultimate Edition erscheint zeitgleich mit der Standard Edition am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die zusätzlichen Inhalte sind laut Rockstar über verschiedene Abschnitte der Story verteilt und werden im Verlauf der Kampagne nach und nach verfügbar.
Zu den Fahrzeugen der Ultimate Edition zählt der Vapid Dominator Buggy aus dem Jahr 1967, der für Offroad-Fahrten im Hinterland von Mount Kalaga und den umliegenden Gebieten vorgesehen ist. Dazu gehört die Paradise-Garage in Watson Bay, die unter anderem einen Waffenschrank und einen sicheren Lagerplatz für gestohlene Waren bietet.
Ebenfalls enthalten ist der Grotti Cheetah von 1995, ein Sportwagen im Stil der 1990er-Jahre. Für Jasons Safehouse sind außerdem eine Dinka Enduro, ein Crest Kayak sowie Retro-Tuning-Optionen für den Vapid Ganado vorgesehen. Der Lowrider-Pick-up kann mit exklusiven Modifikationen wie Dachspoiler, Heckantennen und besonderen Designs angepasst werden.
Ein weiterer Bestandteil der Ultimate Edition sind zwei Tuningwerkstätten. Rideout Customs in Vice City ist auf optische Fahrzeuganpassungen, Innenausstattung, Felgen und Donk-Stylings ausgelegt. One-Eyed Willie’s in Lake Leonida konzentriert sich dagegen auf Offroad-Umbauten und spezielle Lackierungen. Zusätzlich gibt es eine Klassiker-Autosammlung: Im Auftrag des Sammlers Wyman sollen verlassene Oldtimer und Projektfahrzeuge aufgespürt, restauriert und übernommen werden. Vier dieser Fahrzeuge sind ausschließlich Teil der Ultimate Edition.
Auch Wasserfahrzeuge und Waffen gehören zum Paket. Die Shitzu Squalo liegt in Washington Beach vor Anker und ist für Ausflüge in Gambit Bay vorgesehen. Mit Hawk und Little Morgan kommen zwei Revolvervarianten mit Vice-City-Verzierungen hinzu, die Jason und Lucia im Verlauf der Story bei Ammu-Nation erhalten. Dazu kommen personalisierte Varianten von Jasons Girardi ES9 und Lucias Klose K17.
Spielerisch ergänzt die Ultimate Edition unter anderem Inhalte rund um die PTT Youngin$. Dabei handelt es sich um eine Gang in Leonida, deren Gelände in Southside Vice City mit Beutezügen verbunden ist. Dort sollen besondere Gegenstände und Schmugglerware erhältlich sein.
Für die Anpassung von Jason und Lucia enthält die Ultimate Edition mehrere kosmetische Inhalte. Dazu gehören Vice-City-Outfits, Tattoos, Frisuren, Bartstile, Make-up und Nageldesigns. Das Stock-305-Bekleidungsgeschäft in Stockyard steht laut Mitteilung ausschließlich Besitzerinnen und Besitzern der Ultimate Edition offen. In Sara’s Unisex Salon gibt es zusätzliche Styling-Optionen, während Electric Fang Tattoo mehr als 50 Tattoos bietet, die vom Künstlerkollektiv FAILE gestaltet wurden. Ergänzt wird das Paket durch Goodtime-Kleidung, die von Macca the Alligator aus einer TV-Show innerhalb der Spielwelt inspiriert ist.
Das Upgrade auf die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition soll auch für Besitzerinnen und Besitzer der Standard Edition separat erhältlich sein.
Vintage Vice City Pack als Vorbestellungsbonus
Alle Vorbestellungen und Käufe von Grand Theft Auto VI vor dem 20. November 2026 enthalten das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt für digitale Käufe sowie für Vorbestellungen der physischen Version, dort allerdings laut Mitteilung nur solange der Vorrat reicht.
Das Paket umfasst den zweifarbigen Vapid Stanier von 1955 samt Shore-Court-Garage nahe Ocean Beach. Wie andere persönliche Garagen in Leonida bietet sie einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren.
Dazu kommen Outfits und Frisuren für Jason und Lucia im Stil eines klassischen Vice-City-Looks. Jason erhält einen pastellfarbenen Vintage-Leinenanzug samt Frisur, Lucia ein rotes Pailletten-Minikleid mit Lockenfrisur. Außerdem beinhaltet das Paket eine exklusive Waffenfolierung mit tropischem Muster, die an Tommy Vercettis bekanntes Hemd aus früheren Vice-City-Auftritten erinnert.
Alle Inhalte des Vintage Vice City Packs sollen im Verlauf der Story für Jason und Lucia verfügbar werden.
Ein Monat GTA+ bei digitalen Vorbestellungen
Wer eine digitale Version von Grand Theft Auto VI im PlayStation Store oder Microsoft Store vorbestellt, erhält zusätzlich einen Monat GTA+ kostenlos. Der Bonus ist laut Mitteilung direkt nach der Vorbestellung verfügbar und muss vor dem jeweiligen Ablaufdatum eingelöst werden.
GTA+ umfasst unter anderem eine monatliche Gutschrift von 500.000 GTA$ für den Charakter in GTA Online, spezielle CashCards mit 15 Prozent Bonus-GTA$, wechselnde kostenlose und rabattierte Fahrzeuge in GTA Online sowie Zugriff auf eine rotierende Spielebibliothek. Nach dem kostenlosen Monat verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch zum regulären Preis, sofern sie nicht gekündigt wird. Die Kündigung ist laut Rockstar jederzeit möglich. Pro Plattform-Konto ist nur eine Einlösung vorgesehen.
Faktenübersicht
- Spiel: Grand Theft Auto VI
- Release: 19. November 2026
- Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Vorbestellungen: ab 25. Juni 2026, 0:00 Uhr lokaler Zeit
- Preload digital: ab 12. November 2026
- Physische Version: ab 12. November 2026, mit Download-Code statt Datenträger
- Editionen: Standard Edition, Ultimate Edition
- Vorbestellungsbonus: Vintage Vice City Pack bei Kauf vor dem 20. November 2026
- Digitaler Vorbestellungsbonus: ein Monat GTA+
- Preis: noch nicht genannt