Grand Theft Auto VI: Details zur Ultimate Edition, Vorbestellungsboni und mehr

Inhalte der Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Die Ultimate Edition erscheint zeitgleich mit der Standard Edition am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die zusätzlichen Inhalte sind laut Rockstar über verschiedene Abschnitte der Story verteilt und werden im Verlauf der Kampagne nach und nach verfügbar.

Zu den Fahrzeugen der Ultimate Edition zählt der Vapid Dominator Buggy aus dem Jahr 1967, der für Offroad-Fahrten im Hinterland von Mount Kalaga und den umliegenden Gebieten vorgesehen ist. Dazu gehört die Paradise-Garage in Watson Bay, die unter anderem einen Waffenschrank und einen sicheren Lagerplatz für gestohlene Waren bietet.

Ebenfalls enthalten ist der Grotti Cheetah von 1995, ein Sportwagen im Stil der 1990er-Jahre. Für Jasons Safehouse sind außerdem eine Dinka Enduro, ein Crest Kayak sowie Retro-Tuning-Optionen für den Vapid Ganado vorgesehen. Der Lowrider-Pick-up kann mit exklusiven Modifikationen wie Dachspoiler, Heckantennen und besonderen Designs angepasst werden.

Ein weiterer Bestandteil der Ultimate Edition sind zwei Tuningwerkstätten. Rideout Customs in Vice City ist auf optische Fahrzeuganpassungen, Innenausstattung, Felgen und Donk-Stylings ausgelegt. One-Eyed Willie’s in Lake Leonida konzentriert sich dagegen auf Offroad-Umbauten und spezielle Lackierungen. Zusätzlich gibt es eine Klassiker-Autosammlung: Im Auftrag des Sammlers Wyman sollen verlassene Oldtimer und Projektfahrzeuge aufgespürt, restauriert und übernommen werden. Vier dieser Fahrzeuge sind ausschließlich Teil der Ultimate Edition.

Auch Wasserfahrzeuge und Waffen gehören zum Paket. Die Shitzu Squalo liegt in Washington Beach vor Anker und ist für Ausflüge in Gambit Bay vorgesehen. Mit Hawk und Little Morgan kommen zwei Revolvervarianten mit Vice-City-Verzierungen hinzu, die Jason und Lucia im Verlauf der Story bei Ammu-Nation erhalten. Dazu kommen personalisierte Varianten von Jasons Girardi ES9 und Lucias Klose K17.

Spielerisch ergänzt die Ultimate Edition unter anderem Inhalte rund um die PTT Youngin$. Dabei handelt es sich um eine Gang in Leonida, deren Gelände in Southside Vice City mit Beutezügen verbunden ist. Dort sollen besondere Gegenstände und Schmugglerware erhältlich sein.

Für die Anpassung von Jason und Lucia enthält die Ultimate Edition mehrere kosmetische Inhalte. Dazu gehören Vice-City-Outfits, Tattoos, Frisuren, Bartstile, Make-up und Nageldesigns. Das Stock-305-Bekleidungsgeschäft in Stockyard steht laut Mitteilung ausschließlich Besitzerinnen und Besitzern der Ultimate Edition offen. In Sara’s Unisex Salon gibt es zusätzliche Styling-Optionen, während Electric Fang Tattoo mehr als 50 Tattoos bietet, die vom Künstlerkollektiv FAILE gestaltet wurden. Ergänzt wird das Paket durch Goodtime-Kleidung, die von Macca the Alligator aus einer TV-Show innerhalb der Spielwelt inspiriert ist.

Das Upgrade auf die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition soll auch für Besitzerinnen und Besitzer der Standard Edition separat erhältlich sein.