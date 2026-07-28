Echoes of Aincrad im Test

Eine Geschichte ohne wirkliche Tiefe

Beginnen wir mit der eigentlichen Handlung, denn diese dürfte Serienfans kaum überraschen. Wie bereits erwähnt, erleben wir Teile der ersten Staffel aus der Perspektive unserer eigenen Figur noch einmal. Zu Beginn werden wir gemeinsam mit unseren Freunden in das Spiel geworfen und genießen zunächst einfach die virtuelle Welt. Doch schon bald folgt der bekannte Wendepunkt: Das Ausloggen wird unmöglich, und der Tod im Spiel bedeutet zugleich den Tod in der realen Welt.

Damit werden wir zu Gefangenen eines MMORPGs, denen keine andere Wahl bleibt, als sich mühsam durch die gefährlichen Ebenen und Dungeons von Aincrad zu kämpfen. Anders als Kirito sind wir dabei jedoch kein auserwählter Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, sondern zunächst ein ziemlich gewöhnlicher Charakter ohne besondere Talente.

Gerade die ersten Stunden machen noch ordentlich Laune und bieten solide erzählerische Unterhaltung. Der Geschichte geht jedoch erstaunlich schnell die Luft aus. Zwar lässt sich die Handlung bereits nach rund 20 bis 25 Stunden abschließen, doch selbst innerhalb dieser vergleichsweise kurzen Spielzeit wirkt der zentrale Plot derart belanglos, dass man sich am Ende unweigerlich fragt, ob es diese Geschichte überhaupt gebraucht hätte.

Wenn das Spiel versucht, seine Handlung genauer zu erklären, wird es zudem häufig unnötig wirr. Statt Antworten bleiben dadurch meist nur weitere Fragezeichen zurück. Die Nebenfiguren bleiben blass und weitgehend bedeutungslos, die Antagonisten wirken oberflächlich, und selbst potenziell starke Momente verlaufen oft im Sand. Besonders ärgerlich ist dabei, dass unsere stumme Spielfigur viele Szenen lediglich mit einem wortlosen Nicken oder Lächeln kommentiert.

Das ist vor allem deshalb schade, weil gerade die Möglichkeit, die Welt von Sword Art Online aus der Perspektive einer neuen Figur zu erleben, großes Potenzial geboten hätte. Schließlich möchte man sich zumindest wie der Protagonist der eigenen Geschichte fühlen. Stattdessen hinterlässt die Handlung meist einen faden Beigeschmack der Bedeutungslosigkeit.

So hart das auch klingen mag: Am Ende bleibt vor allem Enttäuschung zurück. Denn gerade nach dem gelungenen Einstieg hätte diese Geschichte deutlich mehr sein können.