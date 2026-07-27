Mundo Gamer Showcase kehrt im September 2026 zurück

Der nächste Mundo Gamer Showcase findet am 25. September 2026 statt. Bei der digitalen Veranstaltung sollen erneut unabhängige Spiele für PC, Konsolen und Mobilgeräte vorgestellt werden. Entwickler und Publisher können ihre Projekte bereits einreichen.

Der Mundo Gamer Showcase geht am 25. September 2026 in seine dritte Ausgabe des laufenden Jahres. Insgesamt handelt es sich um die vierte Veranstaltung der Reihe. Zuvor wurden am 20. März und 20. Juni zwei weitere Ausgaben übertragen. Für Dezember ist außerdem ein gesondertes Jahresend-Showcase geplant.

Indie-Spiele und internationale Vernetzung

Im Mittelpunkt stehen unabhängige Spiele sowie die Vernetzung ihrer Entwickler mit internationalen Medien, Streamern, Content Creators und Steam-Kuratoren. Das Format beschränkt sich laut Veranstalter nicht auf die eigentliche Übertragung. Rund um das Event sind unter anderem Interviews, Co-Streams, Gameplay-Videos und weitere Berichterstattung vorgesehen.

An der vorherigen Ausgabe beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren 38 unabhängige Spiele, mehr als 50 Co-Streamer und über 60 internationale Medienpartner. Diese Zahlen wurden vom Veranstalter veröffentlicht und konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Einreichungen für Entwickler geöffnet

Für die September-Ausgabe werden Projekte für PC, Konsolen und mobile Plattformen angenommen. Eingereicht werden können sowohl kommende und kürzlich veröffentlichte Spiele als auch spielbare Demos. Entwickler und Publisher finden das Formular auf der offiziellen Showcase-Seite.

Fakten zum Mundo Gamer Showcase