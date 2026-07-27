Zwamman: Kooperatives Familienspiel erscheint Ende Juli auf Steam

Das lokale Koop-Puzzlespiel Zwamman richtet sich an Erwachsene und junge Kinder, die gemeinsam an einem Bildschirm spielen. Das von Baardmoeder entwickelte Spiel verzichtet auf Zeitdruck und klassische Niederlagen.

In Zwamman übernehmen zwei Personen unterschiedliche Aufgaben: Während eine Person die Spielfigur mit den Pfeiltasten durch dunkle Wälder und Sümpfe bewegt, steuert die andere mit der Maus einen Scheinwerfer. Gemeinsam müssen sie versteckte Kristalle finden und einen Weg zurück zu Zwammans Zuhause freilegen.

Obwohl die Umgebung mit Schatten und vermeintlichen Monstern zunächst düster wirkt, droht den Spielfiguren keine tatsächliche Gefahr. Es gibt weder einen Timer noch einen klassischen Game-over-Zustand. Die Rätsel besitzen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und können auch alleine gespielt werden. Auf Steam steht bereits eine kostenlose Demo bereit.

Das Spiel entstand ursprünglich im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Cliniclowns für schwer kranke Kinder in Krankenhäusern. Dieser Hintergrund beeinflusste laut Entwickler das zugängliche Spielkonzept, bei dem Kommunikation und gemeinsames Erkunden wichtiger sind als schnelle Reaktionen. Insgesamt werden 29 Oberflächensprachen unterstützt.

Die Aussendung nennt zudem einen Preis von 5,99 Euro beziehungsweise US-Dollar. Im Steam Store wird vor der Veröffentlichung noch kein Preis angezeigt.

Fakten zu Zwamman

Entwickler und Publisher: Baardmoeder

Baardmoeder Plattformen: Windows, macOS und Linux via Steam

Windows, macOS und Linux via Steam Spielmodi: Einzelspieler und lokaler Koop für zwei Personen

Einzelspieler und lokaler Koop für zwei Personen Steuerung: Maus und Tastatur

Maus und Tastatur Veröffentlichung: 29. Juli 2026 laut Presseunterlagen

29. Juli 2026 laut Presseunterlagen Preis: 5,99 Euro beziehungsweise US-Dollar laut Aussendung

5,99 Euro beziehungsweise US-Dollar laut Aussendung Sprachen: 29 Oberflächensprachen

29 Oberflächensprachen Demo: auf Steam verfügbar

Weitere Informationen bietet die offizielle Website von Baardmoeder.