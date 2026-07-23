Splatoon Raiders erscheint für Nintendo Switch 2

Splatoon Raiders ist ab sofort exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Der Einzelspieler-orientierte Action-Shooter verbindet Erkundung, Schatzsuche und Kämpfe gegen Salmoniden mit optionalen Mehrspieler-Funktionen für bis zu vier Personen.

Nach einer Bruchlandung übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle einer Mechanikerin, die gemeinsam mit dem Surimi Syndicate die Spiralit-Inseln erkundet. Ziel ist es, einen Weg zurück nach Hause zu finden und dabei möglichst viele Schätze zu bergen. Zwischen den Fundstücken und der Gruppe stehen jedoch zahlreiche Salmoniden.

Bei den Erkundungstouren lassen sich neue Waffen, Ausrüstung und weitere Boni finden. Die gesammelte Beute wird zum Basiskutter gebracht und kann dort zur Verbesserung der eigenen Ausrüstung sowie des Schiffs eingesetzt werden. Unterstützung erhält die Spielfigur von Mitgliedern des Surimi Syndicate, die im Erkundungs-Robo mit individuellen Spezialaktionen eingreifen können.

Obwohl Splatoon Raiders vor allem für Einzelspieler konzipiert ist, können sich online oder über eine lokale Drahtlosverbindung bis zu vier Personen zusammenschließen. Gemeinsam lassen sich Schätze suchen und Fortschritte in der Handlung erzielen. Im Solomodus kann zudem online Hilfe angefordert oder anderen Spielerinnen und Spielern Unterstützung angeboten werden.

Begleitend zum Spiel erscheinen Joy-Con-2-Controller in Blau und Hellgelb sowie ein amiibo-Dreierpack mit Mako, Muri und Mantaro. Der Prequel-Comic „Surimi Syndicates Inselpannen“ ist über die Nintendo-Today!-App für kompatible Smart-Geräte verfügbar.

Die wichtigsten Informationen im Überblick