Das Kölner Indie-Studio „kann zaubern“ bringt mit Agricola – The King’s Farmer eine Neuauflage des C64-Klassikers Agricola auf den Markt. Die Wirtschaftssimulation soll im zweiten Quartal 2026 für Steam und Google Play erscheinen.

Mit Agricola – The King’s Farmer arbeitet das Kölner Entwicklerstudio kann zaubern an einer klassischen Wirtschaftssimulation, die sich an Vorbildern aus der C64- und Amiga-Ära orientiert. Das Spiel versteht sich als Neuauflage des rund 40 Jahre alten Agricola und soll Elemente aus Titeln wie Kaiser, Die Fugger oder Winzer aufgreifen.

Spielerinnen und Spieler verwalten darin einen Bauernhof, bestellen Felder, halten Kühe, produzieren Milch und kümmern sich um Einnahmen, Besitz sowie soziales Ansehen. Eine besondere Rolle spielt außerdem die Pferdezucht. Das übergeordnete Ziel besteht darin, innerhalb der Spielwelt bis zum König aufzusteigen.

Laut Entwickler soll Agricola – The King’s Farmer bewusst anspruchsvoll ausfallen. Scheitern sei Teil des Spielprinzips, gleichzeitig soll ein Erfahrungspunkte- und Level-Up-System mit Bonuskarten für langfristige Motivation sorgen. Neben Einzelspieler-Partien ist auch ein lokaler Mehrspieler-Modus für bis zu vier Personen geplant.

Das Spiel entsteht mit der Unity Engine. Für den Soundtrack ist der Kölner Musiker Sascha Poloczek alias klangkombüse verantwortlich. Die Veröffentlichung ist im zweiten Quartal 2026 auf Steam und Google Play vorgesehen, weitere Plattformen sind laut Entwickler geplant. Zusätzlich läuft eine Kickstarter-Kampagne zum Spiel.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von kann zaubern.

Fakten zu Agricola – The King’s Farmer