League of Legends Game Changers kehrt zurück

Riot Games bringt League of Legends Game Changers: Rising 2026 zurück. Der offizielle EMEA-Wettbewerb richtet sich an Spielerinnen und Teams mit Spielerinnen, die sich als Frauen identifizieren, und startet am 29. Mai.

Nach der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr wird das Format für 2026 ausgebaut. Die neue Saison läuft von Mai bis Oktober und soll Teams aus der EMEA-Region über mehrere Wettbewerbsphasen hinweg regelmäßige Spielpraxis bieten. In den einzelnen Phasen sammeln die erfolgreichsten Teams Qualifikationspunkte, die in eine Gesamtwertung einfließen.

Die besten sechs Teams qualifizieren sich für die Playoffs, die im Oktober stattfinden sollen. Titelverteidiger ist Eterna, das sich laut Riot Games im Vorjahr im Finale durchsetzen konnte.

Mit League of Legends Game Changers: Rising will Riot Games den inklusiven Wettbewerb im EMEA-Ökosystem weiter ausbauen. Das Turnier soll zudem stärker mit nationalen inklusiven Ligen in der Region vernetzt werden. Weitere Details zum genauen Format und zur Planung sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Umgesetzt wird League of Legends Game Changers: Rising gemeinsam mit dem Lizenzpartner N.E.O. Für die Saison 2026 sollen außerdem Co-Streamer und Community-Broadcaster eingebunden werden. Interessierte können sich per E-Mail an lgc@neo.pro wenden.

Die Anmeldung für den Wettbewerb ist ab sofort hier möglich.

Faktenübersicht