Neue Einblicke in STAR WARS: Galactic Racer und 007 First Light

Diese Woche startet Dead As Disco im Early Access, dazu gibt es neue Einblicke in zwei heiß ersehnte Spiele, die bald erscheinen, Star Wars: Galactic Racer™ und 007 First Light.

Außerdem gibt es einige Neuigkeiten für Entwickler. So können Spieleentwickler nun NVIDIA DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation, Multi Frame Generation 6X und das Transformer-Modell der zweiten Generation für NVIDIA Super Resolution integrieren.

Hier ist ein Überblick der Updates und Ressourcen:

Ein neues NVIDIA TensorRT for RTX-Plugin für die Neural Network Engine (NNE) der Unreal Engine ist ab sofort verfügbar. Das TensorRT for RTX-Plugin bietet eine Laufzeitumgebung für die NNE der Unreal Engine und ermöglicht so den effizienten Einsatz von KI-Modellen direkt in Echtzeitanwendungen. In der Praxis können Entwickler im Vergleich zu DirectML-basierten Ansätzen eine 1,5-fache Leistungssteigerung erzielen.

Das Forschungsprojekt NVIDIA Kimodo ermöglicht nun einfachere Erstellung von Bewegungen. Es kann dazu beitragen, die Iterationszeit zu verkürzen und die Bandbreite der Charakterbewegungen in einem Projekt zu erweitern, wobei die Kompatibilität mit bestehenden Animationssystemen gewahrt wird. Weitere Informationen zu Kimodo gibt es hier.

Es gibt einen neuen Leitfaden von NVIDIA zur Verwendung von ComfyUI, der bei der Erstellung von Vorproduktions-Assets helfen soll. Er führt Kreative durch drei produktionsreife Workflows aus dem GenAI Creator Toolkit, die auf dem „Create Generative AI Workflows for Design and Visualization in ComfyUI“-Kurs des NVIDIA GTC 2026 Deep Learning Institute basieren. Jeder Workflow ist eigenständig, läuft auf jeder NVIDIA RTX-GPU mit mindestens 16 GB VRAM und funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Linux. Mehr dazu hier.

Zu guter Letzt gibt es noch mehr als ein Dutzend neue Vorträge von der GDC und der GTC zu entdecken. Einige der herausragenden Vorträge sind hier zu finden.

Nachfolgend eine detaillierte Übersicht über neue und kommende Spiele, die RTX-Technologien nutzen:

Star Wars: Galactic Racer ™: Diese bahnbrechende Neuinterpretation des Rennsport mit Ursprung in den gesetzlosen Outer Rim der Star Wars™-Galaxie erscheint am 6. Oktober weltweit. Star Wars: Galactic Racer™ bietet ab dem ersten Tag native Unterstützung für DLSS 4.5, einschließlich Dynamic Multi Frame Generation und Super Resolution mit dem Transformer-Modell der 2. Generation. Darüber hinaus wird die hochauflösende Grafik durch hardwarebeschleunigte, Raytracing-basierte Lumen-Beleuchtung verbessert, die auf GeForce RTX-PCs und -Laptops durch DLSS Ray Reconstruction weiter verfeinert wird. Die PC-Version von Star Wars: Galactic Racer kann über die EA App, den Epic Games Store und Steam vorbestellt werden. Bei Vorbestellung einer beliebigen Edition des Spiels erhalten Spieler zwei exklusive Vorbestellungsboni: eine Bonus-Lackierung für das Repulsorcraft und ein Bonus-Spielerbanner für Multiplayer-Modi.

™: Diese bahnbrechende Neuinterpretation des Rennsport mit Ursprung in den gesetzlosen Outer Rim der Star Wars™-Galaxie erscheint am 6. Oktober weltweit. bietet ab dem ersten Tag native Unterstützung für DLSS 4.5, einschließlich Dynamic Multi Frame Generation und Super Resolution mit dem Transformer-Modell der 2. Generation. Darüber hinaus wird die hochauflösende Grafik durch hardwarebeschleunigte, Raytracing-basierte Lumen-Beleuchtung verbessert, die auf GeForce RTX-PCs und -Laptops durch DLSS Ray Reconstruction weiter verfeinert wird. Die PC-Version von kann über die EA App, den Epic Games Store und Steam vorbestellt werden. Bei Vorbestellung einer beliebigen Edition des Spiels erhalten Spieler zwei exklusive Vorbestellungsboni: eine Bonus-Lackierung für das Repulsorcraft und ein Bonus-Spielerbanner für Multiplayer-Modi. 007 First Light : In 007 First Light , das am 27. Mai erscheint, schlüpft man in die Rolle des jungen, einfallsreichen und manchmal leichtsinnigen James Bond, der gerade die Ausbildung beim MI6 durchläuft. Dabei entdeckem Spieler eine neu interpretierte Entstehungsgeschichte des berühmtesten Spions der Welt. Spieler mit GeForce RTX 50 Series GPUs können 007 First Light dank PC-exklusiver Path-Tracing-Effekte, der höchstmöglichen Bildraten mit DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation und einer durch DLSS Ray Reconstruction weiter verbesserten Bildqualität mit höchster filmischer Detailtreue und super schnellen Bildraten erleben.

: In , das am 27. Mai erscheint, schlüpft man in die Rolle des jungen, einfallsreichen und manchmal leichtsinnigen James Bond, der gerade die Ausbildung beim MI6 durchläuft. Dabei entdeckem Spieler eine neu interpretierte Entstehungsgeschichte des berühmtesten Spions der Welt. Spieler mit GeForce RTX 50 Series GPUs können dank PC-exklusiver Path-Tracing-Effekte, der höchstmöglichen Bildraten mit DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation und einer durch DLSS Ray Reconstruction weiter verbesserten Bildqualität mit höchster filmischer Detailtreue und super schnellen Bildraten erleben. Dead As Disco: In Dead As Disco von Brain Jar Games schlüpft man in die Rolle von Charlie Disco, einem gefallenen Idol mit nur einer einzigen Chance hat, den Idols – Charlies ehemaligen Bandkollegen und musikalischen Legenden – das Rampenlicht streitig zu machen. GeForce RTX-Spieler können ab der heutigen Veröffentlichung DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation aktivieren, um die stilvolle, mit Lumen beleuchtete Grafik des Spiels zu verbessern und zu beschleunigen. Durch NVIDIA Reflex wird die PC-Latenz zudem reduziert, was es einfacher macht, beim Gameplay von Dead As Disco den Beat perfekt zu treffen.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu DLSS und im Blog für Entwickler.