Venice After Dark im Test

Gefährdete Work-Life-Balance

Um dem Rummel der bevorstehenden Veröffentlichung ihrer revolutionären KI-Lösung THEA zu entfliehen, nimmt sich die Software-Entwicklerin Aiko eine Auszeit im schönen Venedig. So scheint es beim Beginn der Geschichte zunächst.

Mehr und mehr Ungereimtheiten tun sich bereits in den ersten Spielminuten auf. Schon gleich bei der Ankunft in Venedig stellt sie fest, dass ihr Reisepass verschwunden ist. Auf der Suche nach ihren Dokumenten gerät Aiko unversehens an einen undurchsichtigen Gesprächspartner, der sie scheinbar grundlos niederbrüllt und sie bei der zweiten Begegnung gar mit einer Rasierklinge töten möchte. Gerettet wurde sie in höchster Not von einer geisterhaften Erscheinung mit dem Aussehen einer Nonne.

Wie das alles zusammenpasst? Trotz der sich rasch ausbreitenden Erzählstränge richtig gut. Als Spieler bekommt man unmittelbar das diffuse Gefühl vermittelt, dass hier nicht alles so ist, wie es scheint. Einerseits bei den Figuren, auf die man trifft, aber auch bei der Hauptcharakterin selbst, da Aiko wohl nicht alles zu ihrer Motivation preisgibt. Unterstützt wird die Entwicklerin von ihrer KI-Erfindung THEA, die als Sidekick und überaus aktive Kommentatorin des Spielgeschehens fungiert. Doch auch wenn sie überaus liebenswert scheint und regelmäßig aus dem Off Filmzitate zum Besten gibt („Ah, Venedig!“) stellt sich auch bei ihr die Frage nach den wahren Absichten.

Nachdem Aiko unverletzt geblieben ist und der Angreifer in der lokalen Carabinieri-Wache festgesetzt wurde, öffnet sich Venice After Dark und entlässt uns in die Spielwelt, um zu klären, was es mit dem Tötungsversuch und der geisterhaften Nonne auf sich hat.

Hier spielt das Hotel von Aiko als Dreh- und Angelpunkt eine zentrale Rolle. Dieses ist das real existierende Molino Stucky – ein geschichtsträchtiges wie architektonisch markantes Gebäude am Canale della Giudecca, welches der Schweizer Unternehmer Giovanni Stucky Ende des 19. Jahrhunderts auf dem ehemaligen Gelände eines Nonnenklosters als Getreidemühle erbauen ließ. Mit der Einhegung von historischen Begebenheiten, Orten und Personen aus Venedig gibt sich das Spiel große Mühe. Erwarten darf man allerdings keinesfalls eine historisch akkurate Detektivgeschichte wie etwa in Casebook 1899 – The Leipzig Murders, denn die Entwickler machen aus diesen Versatzstücken etwas vollkommen eigenes und mit Fortgang der circa sechs bis sieben Spielstunden bis hin zu einem der drei Enden gewinnen eindeutig die fiktionalen Elemente die Oberhand.

Es gibt eine winzige Carabinieri oder einen hünenhaften Fährmann, der sein Boot in seinen Armen umklammert hält. Mein absoluter Liebling war der maximal behaarte Zeitschriftenverkäufer mit seiner kommunikativen Katze, die mit oftmals geschäftsschädigender Ehrlichkeit ihr Herrchen in Verlegenheit bringt. Die Figuren sind gelungen geschrieben und trotz oder gerade wegen ihrer ausgeprägten Eigenheiten und Macken wachsen diese schnell ans Herz.