NVIDIA hat einen neuen GeForce Game Ready-Treiber veröffentlicht, der das System für Funcoms Conan Exiles Enhanced optimiert. Der Titel erscheint am 5. Mai mit DLSS Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex.
Außerdem wird das Angebot von GeForce RTX-Laptops um eine neue GeForce RTX 5070 Laptop-GPU-Konfiguration mit 12 GB Speicheroption erweitert. Angesichts der starken Nachfrage nach GeForce RTX-Laptop-GPUs und der begrenzten Speicherkapazitäten hilft diese Ergänzung, den verfügbaren Speicher zu maximieren. Dadurch können NVIDIAs Partner den Verbrauchern eine breitere Auswahl an Laptops anbieten.
Das sind die neuen Titel mit RTX-Unterstützung:
- NTE (Neverness to Everness): NTE (Neverness to Everness) von Hotta Studio ist ein ambitioniertes und einzigartiges Online-Rollenspiel. Es spielt in der Stadt Hethereau, in der Menschen mit übernatürlichen Phänomenen zusammenleben. Dank der immersiven Pathtracing-Beleuchtung werden die Umgebungen von NTE noch weiter aufgewertet. Durch die Aktivierung von DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction und DLSS Multi Frame Generation können GeForce RTX-Spieler die Bildraten vervielfachen und die Bildqualität auf ein neues Niveau heben. Morgen, am 29. April, startet NTE offiziell in Nordamerika, Europa und anderen Regionen.
- Diablo IV: Lord of Hatred: Im Laufe des Tages erreicht die Age of Hatred-Saga in Diablo IV: Lord of Hatred ihren Höhepunkt. Das Spiel unterstützt DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation, wodurch Spieler mit Grafikkarten der GeForce RTX 50er-Serie 4K-Bildraten durchschnittlich um das 6,5-Fache steigern können – und das bei aktivierten Raytracing-Reflexionen und -Schatten sowie maximalen Einstellungen. Über die NVIDIA-App können alle GeForce RTX-Spieler auf DLSS 4.5 Super Resolution upgraden, während Besitzer einer GeForce RTX 50 Series GPU auf den DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X-Modus upgraden können, um die Bildraten weiter zu beschleunigen.
- ARC Raiders: Riven Tides ist ab sofort verfügbar und ist das sechste kostenlose Inhaltsupdate für das äußerst beliebte Spiel ARC Raiders. Die Welt von Riven Tides können Spieler dank einer Reihe von NVIDIA-Technologien noch intensiver erleben, sowie die Reaktionsgeschwindigkeit steigern und die Bildraten erhöhen. DLSS Multi Frame Generation sorgt in Kombination mit DLSS Super Resolution für eine deutliche Leistungssteigerung. NVIDIA Reflex reduziert die PC-Latenz, wodurch Aktionen im Spiel schneller umgesetzt werden und sich das Gameplay reaktionsschneller anfühlt. NVIDIA RTXGI nutzt zudem die Leistung von Raytracing, um die Beleuchtung realistischer und reaktionsschneller zu gestalten.
- Bus Bound: In Bus Bound von Saber Interactive und stillalive studios begeben Spieler sich hinters Lenkrad offiziell lizenzierter Stadtbusse. Bei der Veröffentlichung von Bus Bound am 30. April können Fahrer mit GeForce RTX-Grafikkarten ihre Fahrten mit DLSS Super Resolution und DLSS Multi Frame Generation optimieren. Über die NVIDIA-App ist ein Upgrade auf DLSS 4.5 Super Resolution und DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation im 6X-Modus möglich.
- Conan Exiles Enhanced: Conan Exiles Enhanced wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und vereint Inhalte aus den acht Jahren seit der Veröffentlichung zu einem vollständig überarbeiteten Erlebnis mit deutlich verbesserter Grafik, höherer Leistung und moderner Rendering-Technologie. Das Update haucht der brutalen Welt von Conan neues Leben ein und bietet sowohl neuen Spielern als auch langjährigen Fans ein noch intensiveres Spielerlebnis. Um maximale Leistung für alle GeForce RTX-Spieler zu gewährleisten, unterstützt Conan Exiles Enhanced DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution. Dank NVIDIA Reflex wird die PC-Latenz reduziert, was das Gameplay noch reaktionsschneller macht.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu neuen DLSS-Titeln und zu dem neuen Game Ready Treiber.