The Blood of Dawnwalker erscheint im September 2026

Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment haben neue Details zu The Blood of Dawnwalker vorgestellt. Das Dark-Fantasy-Action-RPG erscheint am 3. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Rebel Wolves hat im Rahmen eines „Road to Launch“-Events neue Informationen zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht. Das erste Spiel des Studios erscheint laut Bandai Namco Entertainment am 3. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Digitale Vorbestellungen sind ab sofort möglich, physische Versionen sollen bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein.

Gezeigt wurden unter anderem neues Gameplay-Material, ein Story-Trailer, Details zur Spielwelt sowie die PC-Systemanforderungen. Der Story-Trailer stellt mehrere Figuren vor, denen Protagonist Coen im Verlauf der Handlung begegnet. Einige davon sollen als Verbündete auftreten, andere als Gegner. Zudem gibt Rebel Wolves weitere Einblicke in das Sangora-Tal, eine Region in den Karpaten, die als zentrale Spielwelt dient.

Im Gameplay-Material, das laut Mitteilung auf einer aktuellen PC-Version basiert, stehen erzählerische Aktivitäten in der offenen Welt im Mittelpunkt. Dabei geht es um Erkundung, das Freischalten neuer Fähigkeiten, versteckte Geheimnisse und Entscheidungen, die sich auf den weiteren Verlauf der Reise auswirken können. Rebel Wolves betont dabei das Grundprinzip, dass Handlungen der Spielenden Konsequenzen für Geschichte und Spielwelt haben sollen.

Geschichte dreht sich um Coen und das Sangora-Tal

Zur Handlung: The Blood of Dawnwalker spielt im Europa des 14. Jahrhunderts, das von Kriegen und der Pest geprägt ist. Eine Gruppe mächtiger Vampire nutzt diese Schwächephase aus, um ihre Macht auszubauen. Die Spielenden übernehmen die Rolle von Coen, der zum sogenannten Dämmerblut wird und damit zwischen Mensch und Vampir steht. Sein Ziel ist es, seine Familie vor dem Vampirfürsten Brencis zu retten, der das Sangora-Tal beherrscht.

Mehrere Editionen angekündigt

Neben der Standard Edition wurden weitere Editionen angekündigt. Die Day 1 Edition erscheint physisch, während die Eclipse Edition digitale Zusatzinhalte wie ein Weltenkompendium, den Soundtrack und ein Comicbuch enthalten soll. Eine limitierte Collector’s Edition wurde ebenfalls bestätigt. Weitere Details zu den Editionen nennt Bandai Namco auf der offiziellen Spieleseite und im Store.

The Blood of Dawnwalker wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und ist das Debütspiel von Rebel Wolves. Publisher ist Bandai Namco Entertainment. Weitere Details sollen über die offizielle Webseite und die Store-Seiten folgen.