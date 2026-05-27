Directive 2080 im Test

Gameplay

Was tun wir denn so? Naja, im Grunde das Gleiche wie bei den anderen Spielen der Reihe auch schon. Wir erleben die Story aus Sicht mehrerer Personen, die jederzeit das Zeitliche segnen können. Aber ein bisschen was hat sich dann doch verändert, denn statt nur zuzusehen und ein paar Quick-Time-Events zu meistern, müssen oder besser, dürfen wir auch selbst etwas mehr ins Geschehen eingreifen beziehungsweise das Tempo bestimmen. Zum einen können wir viel freier herumlaufen und uns umsehen, Gegenstände untersuchen und Texte lesen, um so mehr über die ganze Geschichte zu erfahren, zum anderen kommen immer wieder Passagen im Spiel, in denen wir schleichen und die Gegner aktiv ablenken müssen.

Wie eingangs schon erwähnt, sind das keine Mechaniken, die auch nur ansatzweise neu sind, aber wer Spiele wie Until Dawn oder eben die Dark Pictures-Reihe kennt, der weiß, dass diese doch mehr als Film denn als Spiel aufgezogen waren. Hier bekommen wir also etwas mehr Gameplay, ohne dabei auf die cineastische Inszenierung verzichten zu müssen.