System-Trailer zu Echoes of Aincrad zeigt mehr vom Gameplay

Bandai Namco gibt im neuen System-Trailer einen genaueren Blick auf das Action-RPG Echoes of Aincrad. Der Titel erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen neuen Trailer zu Echoes of Aincrad veröffentlicht. Das Action-RPG ist im Universum von SWORD ART ONLINE angesiedelt und setzt auf Echtzeitkämpfe, Charakterentwicklung und ein Partnersystem. Der neue System-Trailer zeigt unter anderem Waffen, Fähigkeiten, Ausrüstungsoptionen und die Zusammenarbeit mit Verbündeten.

Im Mittelpunkt steht ein selbst erstellter Avatar. Anders als in manchen früheren Umsetzungen übernehmen Spielerinnen und Spieler hier nicht die Rolle eines bekannten Hauptcharakters aus der Serie, sondern erstellen ihre eigene Figur über einen Charaktereditor. Im weiteren Verlauf lassen sich Ausrüstung, Waffen, Attribute und Fähigkeiten anpassen, um den eigenen Spielstil stärker auszurichten.

Das Szenario orientiert sich an der zentralen Ausgangslage von SWORD ART ONLINE: Die Spielfiguren sind in einem VRMMORPG gefangen, in dem der Tod im Spiel auch reale Konsequenzen hat. Entsprechend liegt der Fokus in Echoes of Aincrad auf Kämpfen gegen Monster und Bosse, dem Erkunden von Städten, offenen Gebieten und Dungeons sowie dem Ausbau der eigenen Fähigkeiten.

Eine wichtige Rolle spielen Begleiter, die jeweils über eigene Fertigkeiten verfügen. Laut offizieller Beschreibung reagiert der Partner im Kampf auf Kommandos; außerdem kommt ein sogenanntes „Switch“-System zum Einsatz, mit dem Angriffe und Rollenwechsel kombiniert werden können. Bandai Namco nennt als Veröffentlichungstermin den 10. Juli 2026. Vorbestellungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam sind bereits möglich.

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