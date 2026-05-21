Yoshi and the Mysterious Book erscheint heute für Nintendo Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book ist ab heute für Nintendo Switch 2 erhältlich. In dem neuen Yoshi-Abenteuer erkunden Spielerinnen und Spieler die Seiten einer sprechenden Enzyklopädie, katalogisieren Kreaturen und decken dabei neue Wege und Geheimnisse auf.

Nintendo veröffentlicht heute Yoshi and the Mysterious Book exklusiv für Nintendo Switch 2. Das Spiel führt Yoshi in ein Abenteuer innerhalb eines sprechenden Buchs namens Enzo, dessen Seiten von unterschiedlichen Lebewesen und Lebensräumen bevölkert werden.

Ausgangspunkt der Geschichte ist Enzo, der auf der Insel der Yoshis vom Himmel fällt. Das Buch kann sich nicht mehr an die Kreaturen erinnern, die auf seinen Seiten leben, und bittet Yoshi daher um Hilfe. Während der Erkundung trifft Yoshi unter anderem auf Bowser Jr. und Kamek, die ebenfalls nach einer bestimmten Entdeckung suchen.

Spielerisch steht das Beobachten und Ausprobieren im Mittelpunkt. Yoshi untersucht Kreaturen, interagiert mit ihnen und hält neue Erkenntnisse fest. Manche Lebewesen können etwa Pflanzen wachsen lassen, andere erzeugen Seifenblasen oder reagieren auf Sprünge. Neu ist dabei der Schwanzschwung, mit dem Yoshi Kreaturen auf seinen Rücken befördern kann. Die gefundenen Wesen lassen sich benennen; alternativ kann Enzo einen Namen vorschlagen.

Mit dem Fortschritt werden weitere Kapitel freigeschaltet. Die Schauplätze reichen laut Nintendo von Waldgebieten und windigen Bergregionen bis hin zu Küstenabschnitten und Dschungelgebieten. Kompatible amiibo-Figuren können täglich gescannt werden, um zusätzliche Glyphen zu erhalten, die Hinweise auf Entdeckungen freischalten. amiibo sind separat erhältlich.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Produktseite im Nintendo Store.

Fakten zu Yoshi and the Mysterious Book