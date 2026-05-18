Gaming made in Austria: Community, Indie-Projekte und neue Initiativen

Wenn über große Gaming-Standorte gesprochen wird, taucht Österreich in solchen Diskussionen eher selten auf. Trotzdem hat sich in den vergangenen Jahren eine aktive Szene aus kleineren Studios, Community-Projekten, Hochschulen und Events entwickelt.

Es zeigt sich, dass viele Initiativen stärker auf Nachwuchsförderung, Vernetzung und Sichtbarkeit setzen. Statt großer AAA-Produktionen stehen dabei häufig Indie-Projekte, Community-Events und junge Entwicklerteams im Mittelpunkt.

Ein aktuelles Beispiel dafür liefert die österreichische Entwicklervereinigung PGDA, die Pioneers of Game Development Austria. Die Organisation begleitet derzeit mehrere Nachwuchs- und Community-Initiativen und organisiert gleichzeitig den Talent Award 2026 für Studierende und Nachwuchsentwickler. Außerdem laufen weitere Programme zur Vernetzung zwischen jungen Teams und erfahrenen Branchenmitgliedern.

PGDA setzt erneut auf Nachwuchsförderung und Vernetzung

Die PGDA gehört seit einigen Jahren zu den wichtigsten Anlaufstellen der heimischen Entwicklerlandschaft. Neben regelmäßigen Branchenveranstaltungen organisiert der Verband Mentoring-Programme, Talks und Nachwuchsinitiativen für angehende Entwicklerinnen und Entwickler. Besonders sichtbar ist aktuell der Talent Award 2026, dessen Shortlist Anfang Mai veröffentlicht wurde.

Drei Projekte haben es in die finale Runde geschafft und dürfen ihre Spiele beim kommenden LEVEL UP Festival in Salzburg präsentieren. Dabei stammen die Teams unter anderem von Hochschulen in Wien, Hagenberg und der HTL Spengergasse. Bewertet wurden die Projekte nicht nur nach Spielidee und Präsentation, sondern auch nach Kriterien wie Commercial Potential, Trailer-Material und spielbarer Version. Die Gewinner sollen zusätzlich internationale Sichtbarkeit erhalten und ihre Projekte im Rahmen weiterer Branchenveranstaltungen vorstellen können.

Interessant ist dabei vor allem der Ansatz hinter dem Award. Die PGDA versteht die Initiative weniger als klassischen Wettbewerb, sondern eher als Verbindung zwischen Ausbildung, Community und professioneller Branche. Gewinnerprojekte erhalten unter anderem Sichtbarkeit auf Veranstaltungen und die Chance auf einen Platz beim österreichischen Gemeinschaftsstand auf der Gamescom in Köln. Zusätzlich wird ein Mentoring mit erfahrenen Branchenmitgliedern angeboten.

Gerade für kleinere Teams und Studierende kann dieser Austausch wichtig sein, weil viele österreichische Projekte außerhalb großer Publisherstrukturen entstehen. Anders als in größeren Märkten arbeiten zahlreiche heimische Entwickler in kleinen Gruppen oder im Rahmen von Hochschulprojekten. Sichtbarkeit auf Festivals oder direkte Kontakte innerhalb der Branche spielen deshalb oft eine größere Rolle als große Marketingbudgets.

Gaming-Events setzen stärker auf Community und Indie-Bereiche

Auch bei österreichischen Gaming-Events zeigt sich derzeit ein klarer Fokus auf Community- und Indie-Themen. Das LEVEL UP Festival findet heuer am 23. und 24. Mai im Messezentrum Salzburg statt und kombiniert eSport, Community-Aktivitäten, Cosplay und Indie-Games auf mehreren Bühnen und Themenflächen. Die Veranstalter beschreiben das Festival ausdrücklich als Treffpunkt für Gaming-Community und Networking.

Besonders interessant für kleinere Studios ist dabei die Indie Games Area. Dort erhalten unabhängige Entwickler die Möglichkeit, ihre Projekte direkt vor Publikum zu präsentieren. Ergänzt wird das Angebot durch Community-Stages, Creator-Programme und Mitmachformate. Neben klassischen Präsentationen rücken heute auch kleinere Projekte und lokale Szenen stärker in den Fokus.

Ähnliche Entwicklungen zeigen sich auch in Wien. Für das kommende Esports Festival sucht FM4 derzeit gezielt Indie-Teams und kleinere Entwicklerprojekte für eine eigene Indie Area. Ziel ist es, Prototypen und neue Spiele sichtbarer zu machen und Besucher stärker mit lokalen Projekten in Kontakt zu bringen. Gleichzeitig erhalten kleinere Teams dadurch die Möglichkeit, Feedback direkt aus der Community zu sammeln und ihre Projekte frühzeitig öffentlich zu präsentieren.

Damit entwickeln sich viele österreichische Gaming-Events zunehmend zu Orten, an denen Community, Entwickler und Content Creator zusammenkommen. Während große internationale Messen oft stark von Publishern dominiert werden, wirken kleinere Veranstaltungen in Österreich häufig persönlicher und näher an der Community. Gerade Indie-Studios profitieren davon, weil Gespräche mit Besuchern, Streamern oder anderen Entwicklern oft direkt vor Ort entstehen. Es entstehen so Netzwerke, die über einzelne Projekte hinausgehen und langfristig für Zusammenarbeit innerhalb der Szene sorgen können.

Auch thematisch wirkt die heimische Szene heute breiter als noch vor einigen Jahren. Neben klassischen Genres beschäftigen sich Entwickler zunehmend mit Community-Funktionen, Accessibility oder neuen Formen digitaler Präsentation. Die PGDA widmete sich zuletzt in einem Community-Call auch dem Thema Mental Health in der Games-Industrie. Damit werden neben technischen und kreativen Fragen zunehmend auch Themen rund um Arbeitsalltag und Belastung innerhalb der Branche sichtbar.

Neben Indie-Teams gibt es auch etablierte Branchenplayer

Auch wenn viele aktuelle Projekte aus kleineren Teams oder dem Hochschulumfeld entstehen, verfügt Österreich gleichzeitig über einige etablierte Unternehmen im Bereich Games- und Entertainment-Technologie. Ein bekanntes Beispiel bleibt die frühere Ski Challenge-Reihe, die in den 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Free-to-Play-Spielen zählte und über viele Jahre eine große Community erreichte.

Erwähnenswert ist unter anderem auch Greentube mit Sitz in Wien, das heute zur internationalen NOVOMATIC-Gruppe gehört und digitale Entertainment- und Plattformtechnologien für internationale Märkte entwickelt.

Im Bereich digitaler Casino- und Online-Gaming-Angebote zählen Produkte des Unternehmens seit Jahren zu den bekannten Marken im DACH-Raum, gleichzeitig ist Greentube auch in zahlreichen regulierten internationalen Online Casino Märkten vertreten. Der Sektor wächst weltweit weiterhin stark und wird von neuen Plattformen, technischen Entwicklungen und einer großen Zahl internationaler Anbieter geprägt. Auch im Online Casino ohne Oasis, außerhalb des deutschen Regulierungssystems, finden sich zahlreiche konkurrierende Plattformen, neue Spieltitel und internationale Softwareanbieter, die den Markt kontinuierlich erweitern.

Daneben arbeiten weitere österreichische Studios und Technologieunternehmen in Bereichen wie Mobile Games, Multiplayer-Technik oder Community-Plattformen. Damit spannt sich die österreichische Games-Szene heute von kleinen Hochschulprojekten bis hin zu international tätigen Technologieunternehmen – ein Umfeld, das viele aktuelle Community- und Nachwuchsinitiativen zusätzlich stärkt.

Community und Vernetzung bleiben zentrale Themen

Auch wenn Österreich weiterhin kein klassischer AAA-Standort ist, entstehen dadurch zunehmend sichtbare Strukturen innerhalb der heimischen Szene. Viele aktuelle Initiativen konzentrieren sich derzeit vor allem auf Community-Arbeit, Nachwuchsförderung und stärkere Vernetzung innerhalb der Branche. Programme wie der PGDA Talent Award oder die Indie-Bereiche großer Events zeigen, dass sich zahlreiche Projekte bewusst auf Austausch, Sichtbarkeit und direkte Kontakte innerhalb der Community konzentrieren.

Gerade kleinere Entwicklerteams profitieren von dieser Nähe zur Community. Veranstaltungen wie LEVEL UP oder das Esports Festival Wien bieten nicht nur Präsentationsflächen, sondern schaffen auch direkte Begegnungen zwischen Entwicklern, Spielern, Streamern und Veranstaltern. Damit entwickelt sich die österreichische Games-Szene zwar anders als große internationale Märkte, setzt aber sichtbar auf eigene Schwerpunkte rund um Community, Nachwuchs und Vernetzung.