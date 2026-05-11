Gamers Heaven 2026 findet im Juni wieder in Telfs statt

Das Gaming-Festival Gamers Heaven kehrt am 20. und 21. Juni 2026 ins SportZentrum Telfs zurück. Geplant sind über 100 Aussteller, eine größere Artist Area, Indie-Games, Cosplay-Wettbewerbe und E-Sport-Turniere.

Das Gamers Heaven findet 2026 zum dritten Mal im Telfer SportZentrum statt. Laut Veranstalter werden an den beiden Festivaltagen rund 5.000 Besucherinnen und Besucher aus Tirol, Österreich und den Nachbarländern erwartet. Das Event nutzt das gesamte SportZentrum inklusive Kuppelarena, Turnhalle und Tennishalle.

Im Mittelpunkt stehen erneut digitale und analoge Spielkultur, Popkultur und Community-Angebote. Für 2026 kündigen die Organisatoren mehr als 100 Aussteller sowie eine deutlich vergrößerte Artist Area an. Dort sollen unter anderem Illustrationen, Prints, Fanart, Comics und handgemachte Arbeiten präsentiert werden.

Auch regionale Indie-Studios sollen stärker eingebunden werden. Genannt werden unter anderem creAT, RoboLabs, Wetter, Ancient Pixel und Nion Forge; außerdem sind laut Mitteilung auch Nintendo, Red Bull und McDonald’s vertreten.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Gamers Heaven.

Cosplay-Wettbewerbe und E-Sport-Turniere geplant

Ein weiterer Programmpunkt ist Cosplay: Am Samstag, dem 20. Juni, ist um 16:00 Uhr ein Cosplay Craftsmanship Contest mit 600 Euro Preisgeld geplant. Am Sonntag, dem 21. Juni, folgt um 14:30 Uhr erstmals ein Cosplay Performance Contest, bei dem Auftritte mit Tanz, Gesang oder Monologen im Vordergrund stehen. Dafür sind 300 Euro Preisgeld vorgesehen.

Für Spielerinnen und Spieler mit kompetitivem Interesse sind Turniere in Mario Kart, Super Smash Bros. und EA FC angekündigt. Ergänzend dazu soll es Bereiche für Retro- und Arcade-Spiele, Pen-&-Paper- sowie Tabletop-Angebote geben.

Bildung, Retro und Tabletop als weitere Schwerpunkte

Bildungsangebote von MCI, HTL Bau Informatik Design und der Universität Innsbruck werden ebenfalls Teil des Programms sein. Eine QR-Code-Rallye mit Gewinnmöglichkeiten ist ebenfalls geplant. Organisiert wurde das Festival von Nikolaus Staudacher initiiert, Innsbruck Tourismus ist Mitinitiator und Presenting Partner.

Weitere Details zu Tickets oder konkreten Turnieranmeldungen wurden in der vorliegenden Mitteilung nicht genannt.

Fakten zum Gamers Heaven 2026