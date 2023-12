Arizona Sunshine 2 im Test

Die Story ist eigentlich in einem Satz erklärt. Wir suchen Patient Null. Wow, spannend was? Vollkommen egal. Gleich zu Beginn bekommen wir unseren treuen Begleiter Buddy! Ein Einsatzhund dessen Herrchen leider nicht mehr unter den Lebenden weilt. Nach ein paar Streicheleinheiten kommt Buddy aber mit und hilft uns fortan in gesamten Spiel. Zum einen können wir ihm befehlen die Zombies anzugreifen, zum anderen sammelt er auf Kommando Munition und andere Dinge an für uns unerreichbaren Orten. In seiner Schutzweste können wir nebenbei auch noch Waffen lagern. Es dauert also nicht lange, bis wir den kleinen ins Herz geschlossen haben.

Mit unserem neuen Freund laufen wir also durch die einzelnen Abschnitte, die durch fair verteilte Checkpoints unterbrochen sind. Ziel der Minilevel ist es einfach nur durchzukommen. Mal müssen wir dazu eine Horde verschieden schneller und starker Zombies killen, mal aber auch eine Fluchtpassage meistern. Wir rennen durch schmale Gänge, die Glock in der einen, die Machete in der anderen Hand. Ein Kopfschuss hier ein gespaltetes Gesicht da und immer schön weiterlaufen! Statt Panik kommt hier einfach nur pure Freude auf, denn es funktioniert einfach so problemlos. Mit gut 40 Waffen gibt es auch eine ordentliche Auswahl an Tötungsgeräten.