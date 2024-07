FlexiSpot GC6 Gamingchair

Zusammenbau

Der Sessel wird – hervorragend geschützt verpackt – in einem über 26 kg schweren Paket geliefert. Man erkennt bereits am Gewicht, dass der Sessel wohl keine Billigware ist und ein stabiles Stahlgerüst verwendet. Ich erinnere mich immer noch mit Schrecken an meinen ersten Gaming Sessel vom Diskonter, der war so leicht dass ihn der Windzug bei offenem Fenster fast die Stiegen hinuntergeweht hat…

Der Zusammenbau ist ein Kinderspiel. Die gut gemachte mehrsprachige und bebilderte Anleitung leitet durch jeden Arbeitsschritt. Nach dem Auspacken der Einzelteile liegen die drei großen Komponenten vor mir – Rückenlehne, Sitzpolster und das massive Fußkreuz. Das für die Arbeit notwendige Werkzeug (Schraubenzieher) wird mitgeliefert. Zuerst werden die fünf Rollen auf das Fußkreuz gesteckt, dann die Gasdruckfeder eingesetzt. Schon ist der untere Teil fertig. Nun müssen die beiden Armlehnen mit insgesamt acht Schrauben am Sitzpolster befestigt werden werden, dann noch die Sitzmechanik mit vier weiteren Schrauben von unten auf dem Sitzpolster aufgeschraubt werden – und auch der Mittelteil ist fertig. Als nächstes noch die Rückenlehne mit vier Schrauben am Sitzposter anschrauben, und die Montage ist abgeschlossen. Wer nicht gerade zwei linke Hände hat, ist mit dem ganzen Zusammenbau in wenigen Minuten durch.