Rosewater im Test

Ein klassischer Western?

Wir spielen Harley Leger, eine ehemalige Boxerin, die nun ein etwas ruhigeres Leben führen will und mit dem Zug in die am Rande der Zivilisation liegende Grenzstadt Rosewater reist, um dort einen Job als freischaffende Journalistin beim lokalen Schmierblatt anzutreten. Groß ist die Stadt nicht, neben Sheriff, Zeitungsverlag, Saloon, Theater und einem Doktor gibt es nicht viel zu sehen. Schon bald sind wir aber auch in der Umgebung unterwegs, wo Indianer leben, ein Fort in der Wüste steht, und wir mexikanischen Freiheitskämpfern und der Tochter eines Schlangenölverkäufers begegnen. Dazu finden wir ein verlassenes Labor und eine Siedlung einer fanatischen Sekte. Wer jetzt glaubt, dass ich hier bereits das halbe Spiel gespoilert habe, den kann ich beruhigen – das alles wird bereits in den ersten beiden Stunden entdeckt. Für mich war das fast ein wenig zu viel – wie viele Western-Klischees wirft mir das Spiel denn noch in kürzester Zeit an den Kopf?

Das Jahr ist 1850, Luftschiffe durchkreuzen den Himmel und dampfgetriebene Traktoren stehen auf den Äckern. Das ist natürlich kein historisches Setting, sondern eine alternative Vergangenheit, angelehnt an den Wilden Westen, den wir aus den Geschichtsbüchern kennen, und mit ein wenig Steampunk aufpoliert. Die Geschichte spielt in Vespuccia, wie bereits Lamplight City, das letzte von Francisco Gonzalez entworfene Spiel. Es ist nicht notwendig, Lamplight City gespielt zu haben, schadet aber auch nicht. Aethericity kommt ebenfalls wieder vor, eine neue Energieform, die bereits in Lamplight City eine wichtige Rolle eingenommen hat. Rosewater ist kein wirklicher Nachfolger, sondern nur eine weitere Geschichte aus dieser Welt.