Geboren, um zu wüten: The First Berserker: Khazan jetzt spielen

Nexon und Neople feiern heute den weltweiten Launch ihres im ikonischen Dungeon & Fighter (DNF)–Universum angesiedelten Hardcore-ARPGs, The First Berserker: Khazan.

Spieler können die Standard Edition digital für PC über Steam (verifiziert für das Steam Deck), PlayStation 5 (PS5 Pro Enhanced) und Xbox Series X|S oder physisch bei ausgewählten Händlern für 59,99 € erwerben. Die Deluxe Edition gibt es digital auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 69,99 €. Sie enthält exklusive Bonusgegenstände wie Rüstungs- und Waffensets sowie ein digitales Artbook. Wer die Demo gespielt hat, kann gespeicherte Daten in das vollständige Spiel übertragen und den Fortschritt behalten.

The First Berserker: Khazan markiert den ersten Schritt in Nexons langfristiger Strategie, das geliebte DNF-Franchise einem neuen, globalen Publikum zu präsentieren.

Spieler, die ab heute dabei sind, erleben in The First Berserker: Khazan:

Eine fesselnde Geschichte – Als gefallener General Khazan müssen sie das Geheimnis hinter ihrem Untergang lüften und Rache an denen üben, die sie einst verraten haben.

Hardcore-Action – Rasante, geschicklichkeitsbasierte Kämpfe, die sich weiterentwickeln, je stärker Khazan wird.

Immersive Grafik – Atemberaubende 3D-Grafik im Cel-Shading-Stil erwecken die Welt in einem auffallenden, handgezeichneten Look zum Leben.

Ab dem 28. März gibt es zudem den Original Soundtrack zum Spiel auf Spotify, Apple Music, YouTube Music und Amazon Music für alle, die noch tiefer in die Zerstörungswut von The First Berserker: Khazan eintauchen wollen!