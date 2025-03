The First Berserker: Khazan im Test

The First Berserker

Schaut man sich die Trailer von The First Berserker: Khazan an, erinnert das Gameplay auf den ersten Blick kaum an ein klassisches Soulslike. Der Bildschirm ist vollgepackt mit Effekten und Animationen, sodass man schnell den Überblick verlieren könnte. Doch ich kann Entwarnung geben: Auch wenn manche Spezialattacken übertrieben inszeniert sind, beeinträchtigt das keineswegs das Spielgefühl – im Gegenteil. Da Khazan stark auf Präzision und Timing setzt, fühlt sich das Kampfgeschehen umso befriedigender an.

Doch fangen wir bei den Basics an. Wie in vielen anderen Genrevertretern basiert das Kampfsystem auf drei zentralen Säulen: Angreifen, Blocken und Ausweichen. Angriffe unterteilen sich in leichte und schwere Attacken, die sich miteinander verketten lassen. Schwere Angriffe können zudem aufgeladen werden, um zusätzlichen Ausdauerschaden zu verursachen. Jeder Gegner besitzt eine eigene Ausdauerleiste – sobald diese auf null fällt, wird seine Haltung gebrochen, was ihn für besonders brutale Angriffe anfällig macht. Noch effektiver kann man die Leiste durch perfekt getimte Blocks reduzieren, die jedoch einiges an Geduld und Präzision erfordern. Auch perfektes Ausweichen bietet oft die perfekte Gelegenheit für einen Konterangriff. Revolutionär ist diese Formel sicherlich nicht, doch sie ist so gut umgesetzt, dass man darüber gerne hinwegsehen kann. Das Gameplay fühlt sich unglaublich flüssig an, und sobald man sich einmal eingespielt hat – was spätestens bei den Bosskämpfen unausweichlich ist – entsteht ein regelrechter Tanz zwischen Khazan und seinen Gegnern.

Insgesamt stehen uns drei Waffen zur Verfügung: Großschwert, Speer und eine Kombination aus Schwert und Axt. Klingt nach wenig Auswahl – und das ist es auch. Zwar hätte etwas mehr Abwechslung nicht geschadet, doch die vorhandenen Waffen sind so individuell gestaltet, dass für jeden Spielstil etwas dabei ist. Besonders gefallen hat mir die Kombination aus Schwert und Axt, die auf einen schnellen, hektischen Kampfstil setzt. Allerdings erfordert dieser Präzision, da er viel Ausdauer verbraucht und große Wind-ups bei den Waffenfähigkeiten mit sich bringt. Mit Fähigkeitspunkten, die man durch das Spielen verdient, lassen sich außerdem allgemeine als auch waffenspezifische Skills freischalten. Zusätzlich erhält Khazan durch sogenannte Phantome nochmals weitere Verbesserungen – etwa eine schnellere Ausdauerregeneration. Die verschiedenen Rüstungsteile, die man von Gegnern oder aus Truhen erbeuten kann, bieten zudem verschiedene Werte, Effekte und Set-Boni, die den eigenen Build beeinflussen. Außerdem erhält man durch besiegte Gegner Lacrima – die Währung, mit der sich Khazans Level und Attribute wie Vitalität (maximales Leben) verbessern lassen. Die klassische Soulslike-Mechaniken eben.

Besonders die einzelnen Gegnerdesigns sind sehr gut gelungen. Von einfachen Soldaten über Yetis bis hin zu furchteinflößenden Dämonen bietet Khazan eine beeindruckende Bandbreite an Feinden. Dennoch hätte ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht, da sich manche Gegnertypen mit der Zeit dann doch wiederholen. Dafür sind die Hauptbosse umso beeindruckender – sowohl optisch als auch spielerisch. Ganz ehrlich: Mehr als einmal saß ich vor dem Bildschirm und dachte mir, dass ich diesen Boss einfach nicht schaffen werde. Die großen Maingegner gehören für mich mit ihren einzigartigen Angriffsmustern und Movesets definitiv zu den herausforderndsten im gesamten Genre. Kleiner Tipp: Wer sich selbst ein Bild von einigen Bossen machen machen möchte, kann sich die kurzen Boss-Showcases ansehen, die die Entwickler als 30-sekündige Trailer auf YouTube veröffentlicht haben. Erwähnenswert bzw. kritisierbar ist auch, dass manche Nebenmissionen Boss-Reskins enthalten. Diese kommen jedoch oft mit neuen Moves und einem leicht überarbeiteten Design daher, was sie weiterhin zu einer ernstzunehmenden Herausforderung macht.