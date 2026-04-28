Nexon enthüllt das Dark-Fantasy-MMORPG Embers Of The Uncrowned

Nexon hat mit Embers of the Uncrowned ein neues Dark-Fantasy-MMORPG vorgestellt. Das Spiel setzt auf isometrische Action-Kämpfe, Koop-Inhalte und den Wiederaufbau eines gefallenen Adelshauses. Einen Release-Termin nennt Nexon derzeit noch nicht.

Mit Embers of the Uncrowned arbeitet Nexon an einem neuen MMORPG, das in einer düsteren Fantasy-Welt angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht ein Held, der das zerstörte Haus Harborwell wieder aufbauen und Land zurückerobern soll, das laut Hintergrundgeschichte einst der Menschheit gehörte.

Der erste Cinematic-Trailer zu Embers of the Uncrowned stellt unter anderem die Elfe Bella vor. In der gezeigten Szene trifft sie in den Ruinen eines Dorfes auf eine Gruppe von Rittern und hinterlässt nach einem blutigen Angriff einen Phönix-Siegelring. Der Trailer dient damit vor allem als atmosphärische Einführung in Ton und Konflikt der Spielwelt.

Isometrische Action, Klassen und Koop-Kämpfe

Spielerisch beschreibt Nexon Embers of the Uncrowned als isometrisches Dark-Fantasy-MMORPG mit taktisch ausgerichteten Action-Kämpfen. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Klassen, darunter Phantomklinge, Vollstrecker und Sturmrufer. Zusätzlich sollen Begleiter rekrutiert werden können. Koop-Kämpfe, Domänenbosse und größere Raids sind ebenfalls angekündigt.

Siedlungsaufbau rund um Haus Harborwell

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des eigenen Territoriums. Mit wachsendem Einfluss des Hauses Harborwell sollen sich Lager und Siedlungen weiterentwickeln. Dazu kommen Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere, darunter Kostüme sowie Gesichts- und Körperoptionen. Konkrete Angaben zu Plattformen abseits der Steam-Seite, Geschäftsmodell oder Veröffentlichungstermin liegen derzeit noch nicht vor.