Xbox auf den Summer Game Fest Play Days 2026: Lernt die Entwickler*innen kennen.

Das Summer Game Fest steht vor der Tür und Xbox hat in diesem Jahr ein phänomenales Team von Entwickler*innen aus aller Welt zusammengestellt – von Sacramento über Krakau bis nach Hangzhou –, die es kaum erwarten können, ihre Arbeit auf den Summer Game Fest Play Days zu präsentieren.

Hier ist eine Auswahl der Demos, die euch auf den Summer Game Fest Play Days erwarten werden!

Darunter sind:

Obsidian Entertainment/Eidos Montreal mit Grounded 2

Pawprint Studio mit Aniimo

Perfect Garbage / Blumhouse Games mit Grave Seasons

Iggymob mit Gungrave Gore: Blood Heat

Plot Twist mit Erosion

Scary Kid Studios mit Don’t Fret

onepixel.dog mit Way of the Woods

Toot Games mit My Arms Are Longer Now

Die Studios haben sich die Zeit genommen, um sich und ihre Titel gründlich bei euch vorzustellen. Lies alles darüber auf Xbox Wire DACH.