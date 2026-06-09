LG stellt neue Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Fernseher für 2026 vor

LG bringt 2026 neue Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Fernseher auf den Markt. Die Premium-LCD-Modelle setzen auf präzisere RGB-Farbdarstellung, KI-Bildverarbeitung und Gaming-Funktionen mit bis zu 330 Hz.

LG Electronics hat seine Premium-LCD-TV-Generation für das Modelljahr 2026 angekündigt. Im Mittelpunkt stehen die neuen Reihen Micro RGB evo AI und Mini RGB evo AI, die laut Hersteller eine genauere Darstellung der RGB-Grundfarben Rot, Grün und Blau ermöglichen sollen. Die Modelle wurden von TÜV Rheinland als „High Purity RGB Spectrum Display“ zertifiziert. LG hat den Micro RGB evo bereits im Umfeld der CES 2026 vorgestellt; das Modell wurde dort als Innovation-Award-Preisträger geführt.

Das Flaggschiff LG Micro RGB evo AI MRGB95 nutzt eine proprietäre Micro-RGB-Technologie und den α11 AI Processor Gen3. Laut LG erreicht das Modell eine von Intertek zertifizierte 100-Prozent-Abdeckung der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB. Micro Dimming Ultra soll den Kontrast über zahlreiche Dimmzonen verbessern. Geplant sind Bildschirmgrößen bis zu 100 Zoll.

Darunter positioniert LG die Mini-RGB-evo-Modelle MRGB9M und MRGB85. Sie setzen auf eine Tandem-LED-Technologie mit mehreren RGB-Farbschichten und sollen die RGB-Technik in weitere Premium-LCD-Modelle bringen. Für beide Modelle nennt LG eine doppelte 100-Prozent-Farbraumabdeckung in DCI-P3 und Adobe RGB. Der MRGB9M nutzt ebenfalls den α11 AI Processor Gen3, während der MRGB85 mit dem α8 AI Processor Gen3 ausgestattet ist.

Für Gaming nennt LG Bildwiederholraten von bis zu 330 Hz über Motion Booster 330. Diese Angabe gilt laut Fußnote für den MRGB95 und kann mit reduzierter Auflösung verbunden sein; LG nennt hier optimierte Full-HD-Auflösung. Zusätzlich werden VRR und AMD FreeSync Premium unterstützt. Für MRGB95 und MRGB9M nennt LG außerdem 4K-HDR-Cloud-Gaming mit 120 Hz über GeForce NOW. Dafür ist ein Abonnement erforderlich, der Leistungsumfang hängt vom Mitgliedschaftsmodell und von der regionalen Verfügbarkeit ab.

Zur weiteren Ausstattung zählen Dolby Vision, Dolby Atmos, webOS 26, AI Voice ID, AI Concierge, Google-Gemini- und Microsoft-Copilot-Integration sowie LG Shield für Sicherheitsfunktionen innerhalb des webOS-Ökosystems. LG will die neuen Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Fernseher schrittweise weltweit einführen. Konkrete Angaben zu Preisen, Österreich-Verfügbarkeit und Startterminen wurden in der vorliegenden Mitteilung nicht genannt.

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