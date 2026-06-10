DLSS 4.5 und Pathtracing kommen am 24. September zu CONTROL Resonant

In der vergangenen Woche wurden auf der COMPUTEX, der GTC Taipei und dem Summer Games Fest zahlreiche DLSS-Spiele und -Updates von Entwicklern und Publishern vorgestellt. Außerdem wurden weitere Spiele hinzugefügt, aktualisiert oder mit der spielverbessernden Technologie von NVIDIA veröffentlicht.

Dazu stellte NVIDIA beim GTC Taipei auf der COMPUTEX RTX Spark vor, ein Superchip, der Windows-PCs für das Zeitalter persönlicher AI-Agenten revolutioniert. Um das zu feiern, reiste NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang nach Südkorea, wo er RTX Spark der begeisterten Gaming-Community des Landes vorstellte. Huang machte zunächst Halt im T1 Base Camp, einem PC-Bang von T1, einem der führenden E-Sport-Teams Koreas. Dort traf er sich mit dem amtierenden League of Legends-Weltmeisterteam von T1 einschließlich des sechsmaligen Weltmeisters Lee „Faker“ Sang-hyeok, um RTX Spark vorzustellen. NVIDIA und Riot Games (Entwickler von League of Legends) arbeiten zusammen, um sowohl League of Legends als auch VALORANT auf RTX Spark zu bringen und so den Spielern Zugang zu leistungsstarkem Gaming auf schlanken Laptops zu erweitern. Später begab sich Huang in den Stadtteil Gangnam in Seoul, wo er PC-Bang-Gamer mit einer ersten Vorführung von RTX Spark zusammen mit KRAFTON und NC überraschte. Bei den Besuchen präsentierte Huang auf RTX Spark KRAFTONs PUBG: BATTLEGROUNDS und Subnautica 2 sowie NCs CINDER CITY und AION 2. Die Spieler konnten außerdem unveröffentlichte Demos von NCs CINDER CITY auf GeForce RTX-basierten PCs und das noch nicht veröffentlichte PUBG Ally, einen mit NVIDIA ACE betriebenen Co-Play-Charakter, auf RTX Spark-Laptops spielen.

Weitere Informationen gibt es im Blog.

Diese Spiele erhalten RTX-Unterstützung:

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu neuen DLSS Titeln und RTX Spark in Koreas PC Bangs.