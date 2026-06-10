DLSS 4.5 und Pathtracing kommen am 24. September zu CONTROL Resonant

In der vergangenen Woche wurden auf der COMPUTEX, der GTC Taipei und dem Summer Games Fest zahlreiche DLSS-Spiele und -Updates von Entwicklern und Publishern vorgestellt. Außerdem wurden weitere Spiele hinzugefügt, aktualisiert oder mit der spielverbessernden Technologie von NVIDIA veröffentlicht.
Dazu stellte NVIDIA beim GTC Taipei auf der COMPUTEX RTX Spark vor, ein Superchip, der Windows-PCs für das Zeitalter persönlicher AI-Agenten revolutioniert. Um das zu feiern, reiste NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang nach Südkorea, wo er RTX Spark der begeisterten Gaming-Community des Landes vorstellte. Huang machte zunächst Halt im T1 Base Camp, einem PC-Bang von T1, einem der führenden E-Sport-Teams Koreas. Dort traf er sich mit dem amtierenden League of Legends-Weltmeisterteam von T1 einschließlich des sechsmaligen Weltmeisters Lee „Faker“ Sang-hyeok, um RTX Spark vorzustellen. NVIDIA und Riot Games (Entwickler von League of Legends) arbeiten zusammen, um sowohl League of Legends als auch VALORANT auf RTX Spark zu bringen und so den Spielern Zugang zu leistungsstarkem Gaming auf schlanken Laptops zu erweitern. Später begab sich Huang in den Stadtteil Gangnam in Seoul, wo er PC-Bang-Gamer mit einer ersten Vorführung von RTX Spark zusammen mit KRAFTON und NC überraschte. Bei den Besuchen präsentierte Huang auf RTX Spark KRAFTONs PUBG: BATTLEGROUNDS und Subnautica 2 sowie NCs CINDER CITY und AION 2. Die Spieler konnten außerdem unveröffentlichte Demos von NCs CINDER CITY auf GeForce RTX-basierten PCs und das noch nicht veröffentlichte PUBG Ally, einen mit NVIDIA ACE betriebenen Co-Play-Charakter, auf RTX Spark-Laptops spielen.
Weitere Informationen gibt es im Blog.
Diese Spiele erhalten RTX-Unterstützung:
- CONTROL Resonant: CONTROL Resonant von Remedy Entertainment erscheint am 24. September. In der Fortsetzung des mehrfach preisgekrönten CONTROL erkunden Spieler die weitläufigen Gebiete eines verwüsteten Manhattans, das von den verderblichen Einflüssen zahlreicher übernatürlicher Bedrohungen heimgesucht wird. Bis heute ist CONTROL ein grafisches Meisterwerk, dessen vielfältige, immersive Raytracing-Effekte jeden Aspekt des Spiels bereichern. CONTROL Resonant hebt Bildqualität und Immersion mit Pathtracing und NVIDIA RTX Mega Geometry zum Start auf ein neues Niveau. Ergänzt und beschleunigt wird die Tech durch DLSS Ray Reconstruction und DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation. Hier geht es zum IGN Live-Panel mit NVIDIA und Remedy Entertainment, in dem CONTROL Resonant besprochen wird.
- Deep Rock Galactic: Rogue Core: Ghost Ship Games’ Deep Rock Galactic: Rogue Core ist ein kooperatives First-Person-Action-Roguelite-Spin-off der beliebten Deep Rock Galactic-Reihe für 1 bis 4 Spieler. Das Spiel ist ab sofort erhältlich und unterstützt DLSS Super Resolution sowie DLSS Multi Frame Generation, die in der NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution und DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation aufgerüstet werden können.
- Dune: Awakening: Mit einer atemberaubend gerenderten Nachbildung von Arrakis erscheint Funcoms Einzelspieler-Titel Dune: Awakening am 22. September. Darin können Spieler in die facettenreiche und fantasievolle Welt von Frank Herbert eintauchen. Von Beginn an unterstützt Dune: Awakening DLSS 4.5. Das Spiel unterstützt standardmäßig DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex. Über die NVIDIA-App können Spieler auf DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution upgraden, um noch schnellere Bildraten auf GeForce RTX 50 Series GPUs und verbesserte Grafik auf allen GeForce RTX-GPUs zu erzielen.
- Gothic 1 Remake: Es geht zurück ins Tal der Minen in Alkimia Interactive und THQ Nordics originalgetreuem Remake des bahnbrechenden Open-World-RPGs Gothic aus dem Jahr 2001. Mit der Veröffentlichung vom Gothic 1 Remake am 5. Juni konnten GeForce RTX-Spieler dank der nativen Unterstützung für DLSS 4.5 Super Resolution und Dynamic Multi Frame Generation vom ersten Moment an das bestmögliche Spielerlebnis genießen.
- GOALS: GOALS ist ein schnelles, dynamisches und kostenloses Fußballspiel, das auf pure Spielkunst, echten Wettbewerb und eine globale Community ausgelegt ist. Das Spiel wurde von Grund auf für das Online-Spiel entwickelt und stützt sich auf drei Kernsäulen: Gameplay, Online-Leistung und Zugänglichkeit. GOALS wurde letzte Woche veröffentlicht und unterstützt von Anfang an DLSS Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution, wodurch GeForce RTX-Spieler die Bildraten während der Spiele beschleunigen und die Bildqualität verbessern können.
- Onimusha: Way of the Sword: Onimusha: Way of the Sword ist nach 20 Jahren der erste neue Teil der klassischen Capcom-Reihe. Für alle, die sich für diese Neuauflage eines Klassikers interessieren, hat Capcom vor der Veröffentlichung des Spiels am 25. September eine Demo zu Onimusha: Way of the Sword veröffentlicht, in der Spieler einen Einblick in das Gameplay und die Handlung erhalten. Auf GeForce RTX-PCs und -Laptops können Spieler ihr Erlebnis in der Demo mit DLSS 4.5 Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, NVIDIA DLAA und NVIDIA Reflex verbessern und beschleunigen.
- Fatekeeper: In Fatekeeper erwartet die Spieler eine handgefertigte Welt, in der Ruinen von vergangenen Katastrophen erzählen. Das Spiel ist seit letzter Woche im Early Access erhältlich und startet mit DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation. Darüber hinaus ist es eines der ersten Spiele, das ray-traced MegaLights-Technologie für dynamische Beleuchtung und Schatten der Unreal Engine 5 unterstützt, wodurch in Fatekeeper atemberaubende Szenen geschaffen werden können.
- Marathon: In Bungies Marathon tauchen Spieler in die düstere Science-Fiction-Welt von Tau Ceti IV ein: eine verfallene Kolonie, in der rivalisierende Runner, feindselige UESC-Sicherheitskräfte und unberechenbare Umgebungen warten. Letzte Woche startete Season 2 von Marathon und brachte eine neue Shell, neue Waffen, neue Erlebnisse und neue Herausforderungen mit sich. Bereits zuvor konnten Marathon-Spieler mit GeForce RTX-GPUs DLSS Super Resolution die Bildraten beschleunigen. Über die NVIDIA-App war ein Upgrade auf DLSS 4.5 Super Resolution möglich. Mit dem Start von Season 2 wird nun auch DLSS Frame Generation unterstützt, wodurch Spieler mit GeForce RTX 50 Series und 40 Series GPUs die Leistung weiter steigern können.
- NBA THE RUN: NBA THE RUN von Play by Play Studios ist ein rasantes Online-3-gegen-3-Street-Basketball-Spiel. Das Spiel bietet jede Menge epische Körbe, spektakuläre Dunks, atemberaubende Tricks und einen einzigartigen, unverwechselbaren Stil. NBA THE RUN erscheint heute mit nativer Unterstützung für DLSS 4.5 Super Resolution, wodurch alle GeForce RTX-Spieler die Bildqualität verbessern und die Bildraten steigern können.
- Tides of Tomorrow: Eine tödliche Krankheit namens Plastemia droht, alles Leben auszulöschen. In Tides of Tomorrow von Digixart und THQ Nordic müssen sich Spieler zahlreichen Herausforderungen einer Welt am Rande des Zusammenbruchs stellen. Das Spiel ist ab sofort erhältlich und alle GeForce RTX-Spieler können ihre Bildraten mit DLSS Super Resolution steigern.
- Aniimo: Aniimo von Pawprint Studios ist ein kostenloses Open-World-RPG der nächsten Generation rund um das Fangen von Kreaturen. Für Spieler, die es kaum erwarten können, Aniimo zu spielen, wurde ein Closed-Beta-Test angekündigt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist auf der offiziellen Website von Aniimo möglich. Bei der offiziellen Veröffentlichung von Aniimo wird das Spiel DLSS 4.5 Super Resolution und DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation unterstützen, wodurch alle GeForce RTX-Spieler ihr Spielerlebnis verbessern können.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu neuen DLSS Titeln und RTX Spark in Koreas PC Bangs.