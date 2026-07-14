Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober mit DLSS 4.5 und Raytracing

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober und bietet auf GeForce RTX-Systemen dank DLSS 4.5 ab Tag 1 beste Leistung.

Das Spiel begleitet Marcus Fenix und Dominic Santiago in einer fesselnden Kampagne rund um die Ursprünge der Locust-Horde und deren ersten Vorstoß aus dem Untergrund.

Gears of War: E-Day wurde von Grund auf mit der Unreal Engine 5 und DirectX 12 entwickelt und bietet dank der neuesten Technologien der Engine eine beispiellose grafische Detailtreue. MegaLights erlaubt leistungsstarkes Rendering von Schatten aus bis zu 100 Lichtquellen, während Lumen ray-traced Global Illumination und Ambient Occlusion Shading ermöglicht. Darüber hinaus ermöglichen weitere neue Engine-Verbesserungen Echtzeit-Zerstörung, großflächige Verwendung von volumetrischen Effekten und Partikeln sowie größere, spektakulärere Action-Szenen.

Dank einer technischen Partnerschaft mit The Coalition (Entwickler von Gears of War: E-Day) können GeForce RTX-Spieler Funktionen wie DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und Raytracing aktivieren, um das Spiel mit höheren Bildraten, besserer Bildqualität und einer noch reaktionsschnelleren Steuerung zu erleben.

Vorbesteller und PC Game Pass-Abonnenten, die Gears of War: E-Day so bald wie möglich spielen möchten, können ab dem 6. August im Early Access die Open Beta spielen. Genaue Details zu Veröffentlichungszeit und Verfügbarkeit werden bald bekannt gegeben.

Schließlich verlost NVIDIA im Rahmen der GeForce Summer Nights während des Summer of RTX eine maßgeschneiderte GeForce RTX 5080 Founders Edition-Grafikkarte. Diese geht an einen glücklichen Gewinner und symbolisiert das unzertrennliche Band der Bruderschaft.

Für eine Chance, die mit Kunstmotiven verzierte, einzigartige GPU zu gewinnen, können Nutzer die Beiträge von NVIDIA in den sozialen Medien auf X (ehemals Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit oder Discord anschauen und den Anweisungen folgen, um teilzunehmen.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.