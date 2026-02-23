Cursed Blood angespielt

Die Affen sind los

Nachdem der heilige Blut-Schrein von Vermillion von der Mafia entweiht wurde, erwachen die steinernen Wächter-Affen zum Leben und gehen auf einen Rachefeldzug! Nur die abgeschlagenen Köpfe der Frevler (bzw. der Bossgegner) können die Entweihung des Tempels wieder heilen. Wählt einen von vier Affen (leicht unterschiedliche Werte) und lasst mit euren Katanas das Blut der Frevler nur so spritzen – eine viel seltsamere Story kann man sich eigentlich kaum ausdenken. Aber das tut ja wenig zur Sache, denn wenn ihr tiefgehende Weltliteratur aufsaugen wollt, besorgt euch halt ein gutes Buch. Wenn ihr jedoch ein flottes Action-RPG spielen wollt, ist die Hintergrundgeschichte nur der Vorwand für die ganze Action. Und von Action gibt es in Cursed Blood genug.

Das Gameplay erinnert auf den ersten Blick an die üblichen isometrischen Action-RPGs a la Hades. Ihr steuert euren Charakter über das Spielfeld, tötet Feinde im Nahkampf (und mit ein paar Fernwaffen, die permanent an Munitionsmangel leiden), weicht gegnerischen Attacken aus, lauft, springt und dasht, blockt feindliche Angriffe und sammelt Beute ein, während ihr regelmäßig zwischen mehreren Upgrades wählen könnt, um euren Charakter zu verbessern. Wenn ein Run endet, landet ihr am Startpunkt und beginnt in einer neu generierten Welt von Neuem. Außer ihr habt vorher einen Checkpoint aktiviert (was euch mit einem Fluch belegt…) – dann startet ihr nämlich von dort (funktioniert aber nur begrenzt oft).

Dank Permaupgrades startet ihr neue Runs möglicherweise mit einem geringfügig verbesserten Charakter. So weit wäre das zwar durchaus gut (ich liebe Hades…), aber noch nichts sonderlich Neues. Cursed Blood spielt sich aber ein wenig anders. Im Gegensatz zu all den üblichen Genrevertretern spielt ihr nämlich in einer Welt, in der ihr nicht von Raum zu Raum vorangeht und wo sich die Türen zum nächsten Raum erst öffnen, sobald ihr alle Gegner erledigt habt. Die Level von Cursed Blood sind ohne künstlichen Sperren. Ihr könnt vom Eingang bis zum nächsten Bossgegner laufen, ohne zu kämpfen. Zumindest in der Theorie. Um Kämpfe zu vermeiden, müsst ihr nämlich ungesehen bleiben, also an euren Gegnern vorbeischleichen. Und das funktioniert natürlich nicht immer. Was aber immer wieder funktioniert, ist das Anschleichen. Nähert euch einem unaufmerksamen Gegner von hinten und schlitzt ihm die Kehle auf. Das spart euch den Kampf, und es bringt euch Blut – und das braucht ihr um zu überleben. Takedowns von betäubten Gegnern verbessern eure Gesundheit. Mit im Kampf verdienten Blood Orbs verbessert ihr euren Charakter.