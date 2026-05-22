Warhammer 40,000: Dark Heresy-Beta ist gestartet

Owlcat Games hat die Closed Beta von Warhammer 40,000: Dark Heresy gestartet. Außerdem erscheint der dritte DLC zu Warhammer 40,000: Rogue Trader, The Infinite Museion, am 11. Juni 2026 für PC, PlayStation und Xbox.

Owlcat Games hat im Rahmen des Warhammer-Skulls-Showcase neue Informationen zu seinen beiden Warhammer-40.000-Rollenspielen bekanntgegeben. Die Closed Beta von Warhammer 40,000: Dark Heresy ist ab sofort auf PC verfügbar. Zugriff erhalten Spielerinnen und Spieler, die eines der Founder’s Packs über die offizielle Website erworben haben. Die Beta soll bis zum Launch des Spiels weiterlaufen.

In Warhammer 40,000: Dark Heresy übernehmen Spieler die Rolle eines Akoluthen der Inquisition im Calixis-Sektor. Gemeinsam mit einem Trupp weiterer Akolythen untersuchen sie Häresien, Verschwörungen und Kulte, die das Imperium der Menschheit bedrohen. Während die Alpha bereits Abschnitte in den Slums von Marisportum Sectoris enthielt, erweitert die Beta den spielbaren Bereich um die Türme von Scintilla. Dort treffen Spieler auf mögliche neue Begleiter sowie Vertreter von Adel, Kirche und Militär.

Zusätzlich hat Owlcat Games den Veröffentlichungstermin von The Infinite Museion genannt. Der dritte DLC zu Warhammer 40,000: Rogue Trader erscheint am 11. Juni 2026. Die Erweiterung ist in die Hauptgeschichte eingebunden und dreht sich um den Necron-Overlord Trazyn den Unendlichen. Enthalten sind unter anderem neue Upgrades, Gadgets sowie der neue Begleiter Eogunn Februs mit seinem Servoschädel Nuncius. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website sowie auf der Steam-Seite des DLCs.

The Infinite Museion erscheint separat sowie als Teil von Season Pass 2 für PC, PlayStation und Xbox. Warhammer 40,000: Rogue Trader ist für PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar. Die ersten beiden DLCs sind laut Mitteilung auf allen Plattformen außer Nintendo Switch 2 erhältlich.

Warhammer 40,000: Dark Heresy ist für Windows PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für das vollständige Spiel wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Faktenübersicht

Spiel: Warhammer 40,000: Dark Heresy

Warhammer 40,000: Dark Heresy Status: Closed Beta auf PC gestartet

Closed Beta auf PC gestartet Zugang: Founder’s Packs über die offizielle Website

Founder’s Packs über die offizielle Website Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Release: Noch kein Termin genannt

Noch kein Termin genannt DLC: Warhammer 40,000: Rogue Trader – The Infinite Museion