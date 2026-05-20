Psyvariar 3 im Test

Eine Vielfalt an Spielmodi

Nach Start des Spieles steht ihr vor einen ordentlichen Auswahl an verfügbaren Spielmodi – einerseits den Arcade Modus – quasi das normale Spiel mit sieben Leveln und der Hintergrundgeschichte. Dann gibt es den Arrange Modus – ihr ballert euch mit voll aufgeladenen Waffen durch einfachere Gegnermuster – ideal zum Abreagieren. Dann gibt es Missionen, und das sind keine Missionen aus dem Hauptspiel, sondern 49 eigene kurze Herausforderungen, die ihr schaffen müsst. Eine nette Abwechslung. Dann gibt es den Caravan Modus – ein in Japan beliebter Modus, bei dem ihr einfach zwei Minuten spielen müsst, um so viele Punkte wie nur möglich zu erhalten. Der nächste Modus ist der Endless Modus – ihr habt ein Leben und müsst in zufällig erstellten Umgebungen so lange wie möglich am Leben bleiben. Endless wird das nicht werden, das kann ich garantieren. Schließlich gibt es noch den Practice Modus – hier könnt ihr bereits freigeschaltene Abschnitte nach Belieben direkt anwählen und üben. Insgesamt sind all die Modi durchaus bekannte und in guten Shootern übliche Modi – aber sie alle in enem Spiel zu haben, und von Anfang an alle freigeschalten, ist doch ein wenig unüblich. Ich finds gut, für Anfänger ist es vielleicht ein wenig Overkill.

Ihr könnt zwischen sieben verschiedenen Schiffen (bzw. Piloten) mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen, darunter Cotton (der wohl bekannteste Shooter von SUCCESS) und Soph (Held aus Sophstar, dem vorherigen Shmups von den Entwicklern Banana Bytes). Im Arcade Modus sind die sieben Level sehr ähnlich aufgebaut – ein wenig Aufwärmen mit kleineren Gegnern, und dann relativ bald ein Bossgegner, der in mehreren Phasen mit Geschossen nur so um sich wirft. Hier macht es andauernd „Buzz“ (siehe nächste Absatz), auch wenn ihr den Geschossen eigentlich nie zu nahe kommen wolltet. Der Schwierigkeitsgrad ist selbst auf „easy“ ordentlich. Je nach eurer Performance könnt ihr nach einem Bosskampf auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (und mit Bonus Bossgegnern) weiterspielen.