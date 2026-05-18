EVE Vanguard: Operation Avalon startet im Juli als erster Alpha-Playtest

EVE Vanguard erhält im Juli seinen ersten Alpha-Playtest: Operation Avalon läuft vom 7. bis 20. Juli 2026 über Steam und den EVE Launcher und soll zentrale Gameplay-Systeme des Shooters erproben.

Fenris Creations hat Operation Avalon angekündigt, den ersten Alpha-Playtest von EVE Vanguard. Der in Entwicklung befindliche Extraction-Adventure-FPS ist mit dem Sci-Fi-MMO EVE Online verbunden und soll im Testzeitraum ein überarbeitetes Fundament für Kämpfe, Gegner, Waffen und die Risiko-und-Extraktions-Schleife zeigen. Der Playtest läuft vom 7. bis 20. Juli 2026 über Steam und den EVE Launcher.

Spielerinnen und Spieler übernehmen in EVE Vanguard sogenannte Warclones, die auf feindliche Planetenoberflächen in New Eden geschickt werden. Dort sollen sie Absturzstellen plündern, gegnerische Strukturen angreifen, Technologie sichern und rechtzeitig extrahieren. Der PvPvE-Ansatz stellt sie dabei nicht nur gegen planetare Verteidigungen, sondern auch gegen rivalisierende Warclones.

Zwischen den Einsätzen dient die Warbarge als mobiler Kommandoraum. Dort wird Ausrüstung hergestellt, beschafft und für den nächsten Einsatz vorbereitet. Waffen sollen modular aufgebaut sein und sich über Chipsets mit unterschiedlichen Feuermodi und Schadensarten anpassen lassen.

Operation Avalon soll außerdem die Grundlage dafür legen, wie EVE Vanguard künftig stärker mit EVE Online verknüpft wird. Bodenkämpfe sollen langfristig zu größeren Kampagnen beitragen. Für November 2026 ist eine durchgehend verfügbare Alpha über den EVE Launcher auf PC geplant. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite evevanguard.com.

Fakten zu Operation Avalon