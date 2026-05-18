ZERO PARADES: For Dead Spies im Test

Dystopisch und psychodelisch

Die Welt in ZERO PARADES: For Dead Spies ist fiktional. Das Spiel handelt in dem fiktionalen Stadt-Staat Portofiro. Eine totalitäre Regierung, Verschwörungstheoretiker, verschwundene Menschen, verbotene Produkte. Es erinnert ein wenig an einen kommunistischen Staat zur Zeit des kalten Krieges, in dem andere, reichere Staaten als Feinbilder dargestellt werden.

ZERO PARADES: For Dead Spies schaut auf den ersten Blick wie ein klassisches Point and Click Adventure aus, aber es ist ein Rollenspiel. Es bedient sich der selben Engine wie Disco Elysium. Ihr bewegt euch durch die isometrischen Spielwelt, klickt auf Hotspots um mit ihnen zu interagieren, egal ob ihr mit Leuten redet oder Dinge untersucht. Oft ergeben sich dadurch Handlungsmöglichkeiten, die dann in Multiple-Choice Form dargestellt werden. Aber Vorsicht – ihr könnt nicht einfach alle Möglichkeiten der Reihe nach anklicken (wie oft bei den Gesprächen in klassischen Point and Click Adventures), sondern eure Handlungen haben schnell Konsequenzen. Und die Konsequenzen sind nicht in jedem Spieldurchlauf die selben, da manchmal der Erfolg ausgewürfelt wird. Oder das Ergebnis wird stark beeinflusst durch euren Zustand oder vorherige Handlungen. Eben kein klassisches Adventure mit klar vorgegebenem Lösungsweg, sondern ein Rollenspiel, bei dem verschiedene Resultate möglich sind und der Weg zum Ziel viel breiter ist. Das steigert die Komplexität des Spielverlaufes enorm. Kämpfe wie in einem klassischen AD&D oder JRPG Rollenspiel werdet ihr in ZERO PARADES: For Dead Spies übrigens keine finden.

Passive Skill-Checks werden regelmäßig automatisch durchgeführt – wenn ihr sie positiv absolviert, bekommt ihr meist zusätzliche Informationen oder weitere Handlungsmöglichkeiten. Oft sprecht ihr beispielsweise mit Menschen und bemerkt bestimmte Dinge, oder ihr schaut euch Dinge an und erkennt Details, die andere Leute nicht bemerken. Oder eurer Wissen in bestimmten Fachgebieten gibt euch Hintergrundinformationen, die sonst verborgen geblieben wären.

Ihr habt Geld, die Zeit vergeht mit jeder Handlung, ihr sammelt Erfahrungspunkte – und drei Charakterwerte beeinflussen das Spiel massiv – eure Müdigkeit, Angst und eure Wahnvorstellungen. Habe ich schon gesagt, dass ihr dieses Spiel vielleicht nicht spielen solltet, wenn ihr depressiv seid? Durch die Stimmung im Spiel und vor allem durch die Kommentare von Hershel könnte sich eure Depression nämlich sonst verschlimmern. Viele Aktionen im Spiel haben Auswirkungen auf diese drei Werte, und eure Handlungsmöglichkeiten und Erfolgschancen werden immer durch sie bestimmt. Ihr habt ein Inventar, eine Karte der Umgebung wird automatisch mit gezeichnet, Informationen in einem Journal niedergeschrieben.