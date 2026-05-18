007 First Light: Launch-Event mit PietSmiet in Hamburg

Zum kommenden Bond-Spiel 007 First Light findet am 26. Mai ein kostenloses Launch-Event im XPERION Hamburg statt. Moderiert wird der Abend von Peter und Chris von PietSmiet, geplant sind Live-Gameplay, Bühnen-Challenges und Gewinnspiele.

IO Interactive und PLAION laden am Dienstag, dem 26. Mai, zu einem Launch-Event rund um 007 First Light ins XPERION Hamburg in der Mönckebergstraße. Der Einlass beginnt laut Ankündigung um 19:00 Uhr, das Programm soll um 20:15 Uhr starten. Auf der Eventbrite-Seite wird der Beginn mit 20:00 Uhr geführt.

Durch den Abend führen Peter und Chris von PietSmiet. Gezeigt werden soll unter anderem Live-Gameplay aus dem kommenden James-Bond-Spiel. Zusätzlich sind Agenten-Challenges auf der Bühne sowie Gewinnspiele geplant. Tickets für das Event sind kostenlos über Eventbrite erhältlich, solange Plätze verfügbar sind.

007 First Light ist ein neues Action-Adventure von IO Interactive. Das Spiel erzählt eine eigenständige Ursprungsgeschichte eines jungen James Bond im MI6-Trainingsprogramm. Der Release ist laut offizieller FAQ für den 27. Mai 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant; die Version für Nintendo Switch 2 soll im Sommer 2026 folgen.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite von 007 First Light.

Im Anschluss an das Event soll 007 First Light vor Ort auch gekauft werden können.

Fakten zum Event