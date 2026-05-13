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Gewinnspiel: STAR WARS: THE MANDALORIAN & GROGU

von Hannes Linsbauer0

Zum Kinostart von Star Wars: The Mandalorian & Grogu verlosen wir 2 Goodie-Packages zum Film. Der neue Kinofilm rund um Din Djarin und Grogu startet am 20. Mai in unseren Kinos und führt die Geschichte nach dem Fall des Dunklen Imperiums weiter.

Das Dunkle Imperium ist gefallen und die imperialen Kriegsherren sind weiterhin über die Galaxis verstreut. Während die aufstrebende Neue Republik daran arbeitet, alles zu schützen, wofür die Rebellion gekämpft hat, sichern sie sich die Unterstützung des legendären mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin (Pedro Pascal) und seines jungen Lehrlings Grogu. In STAR WARS: THE MANDALORIAN & GROGU vervollständigen Sigourney Weaver und Jeremy Allen White neben Pedro Pascal den Cast unter der Regie von Jon Favreau. Produziert wurde der Kinofilm von Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni und Ian Bryce. Die Musik wurde von Ludwig Göransson komponiert.

THE MANDALORIAN AND GROGU
The Mandalorian (Pedro Pascal) in Lucasfilm’s THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo by Francois Duhamel. © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

Kinostart: 20. Mai 2026 in österreichischen Kinos

Was kann ich gewinnen?

2x Schlüsselanhänger
2x Tote Bag
2x Baseball Cap
2x Cross Bag

Gewinnspiel-Star-Wars_The-Mandalorian-and-Grogu_Gewinne
Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

    Gewinnfrage: Wie heißt der mandalorianische Kopfgeldjäger, der gemeinsam mit Grogu in Star Wars: The Mandalorian & Grogu zurückkehrt?






    Zustimmung zur Datenschutzerklärung*
    Ihr erklärt euch einverstanden, daß eure Daten zur Bearbeitung der Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise findet ihr in unserer Datenschutzerklärung.

    Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen, probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (Facebook oder Instagram), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den erforderlichen Daten an gewinnspiel@gamers.at schicken, vielen Dank!

    Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 27. Mai 2026.

    Teilnahmebedingungen

    § 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
    (1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
    (2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

    § 2 Teilnahmeberechtigungen
    (1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
    (2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
    (3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.

    § 3 Durchführung und Abwicklung
    (1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
    (2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
    (3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
    (4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
    (5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

    § 4 Gewinn
    (1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

    § 5 Schlussbestimmungen
    (1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
    (2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

    Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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