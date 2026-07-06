Games from Austria zeigt heimische Spieleentwicklung beim Esports Festival 2026

Beim Esports Festival 2026 in Wien präsentiert „Games from Austria“ die österreichische Spieleentwicklungsbranche. Der von der PGDA koordinierte Auftritt umfasst Ausbildungseinrichtungen, Nachwuchsprojekte, Indie-Teams und etablierte Studios.

Am 11. und 12. Juli 2026 rückt beim Esports Festival im Austria Center Vienna auch die heimische Spieleentwicklung in den Fokus. Unter dem Titel „Games from Austria“ organisiert die PGDA – Pioneers of Game Development Austria einen gemeinsamen Branchenauftritt, der unterschiedliche Bereiche der österreichischen Games-Szene sichtbar machen soll.

Geplant sind rund 50 Aussteller:innen auf mehr als 1.000 Quadratmetern. Vertreten sind unter anderem Hochschulen mit Games-Schwerpunkt aus fünf Bundesländern, Indie-Entwickler:innen in der von FM4 veranstalteten Indie Area sowie etablierte Studios wie Mi’pu’mi Games, Rarebyte und stillalive studios. Der Auftritt soll damit nicht nur fertige Spiele zeigen, sondern auch Ausbildung, Nachwuchsarbeit und mögliche Karrierewege in der Branche abbilden.

Das Esports Festival 2026 findet am 11. und 12. Juli im Austria Center Vienna statt. Laut Veranstalter werden mehr als 30.000 Besucher:innen und über 200 Aussteller:innen auf einer Gesamtfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern erwartet. 2025 kamen demnach 25.500 Besucher:innen zum Festival. Neben Esports-Turnieren versteht sich die Veranstaltung als breites Gaming-Wochenende mit Community-, Bildungs-, Popkultur- und Mitmach-Angeboten.

Die PGDA verweist im Zusammenhang mit dem Auftritt auch auf die wirtschaftliche Bedeutung der heimischen Spieleentwicklung. Laut der Game Development Studie 2024 von WKO, PGDA und IWI gibt es in Österreich rund 149 aktive Unternehmen in der Spieleentwicklung. Die Branche beschäftigt demnach 1.080 Personen direkt und erwirtschaftet einen direkten Umsatz von 92,8 Millionen Euro. Inklusive indirekter und induzierter Effekte wird der gesamtwirtschaftliche Umsatzbeitrag mit 188,7 Millionen Euro beziffert, der Beschäftigungseffekt mit rund 2.260 Arbeitsplätzen.

Auch die Ausbildung wird beim Branchenauftritt hervorgehoben. Laut Branchenreport gibt es in Österreich 25 Hochschulprogramme mit explizitem Fokus auf Game Development und Game Design. Beim Esports Festival sollen Besucher:innen dadurch einen Überblick darüber bekommen, welche Bildungswege, Kompetenzen und Berufsbilder mit der Entwicklung digitaler Spiele in Österreich verbunden sind.

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