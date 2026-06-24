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Linz wird wieder zum Gamer-Hotspot: Tips Game.On am 07. November 26

von Hannes Linsbauer0

Die nächste Tips Game.On ist datiert: Am 7. November 2026 lädt die regionale E-Sport- und Gaming-Messe wieder in die Promenaden Galerien Linz. Der Eintritt ist laut Veranstalter frei.

Die Tips Game.On findet am Samstag, dem 7. November 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr in den Promenaden Galerien Linz statt. Auf der offiziellen Website werden unter anderem E-Sport, Gaming-Stationen, österreichische Spieleentwicklungen, Vorträge, Community-Angebote, Brettspiele und Merchandise als Programmpunkte genannt.

Ein zentraler Bestandteil ist erneut die OÖ Landesmeisterschaft in EA Sports FC, die in Kooperation mit dem E-Sport Verband Österreich durchgeführt wird. Auch das Bühnenprogramm ist wieder Teil der Veranstaltung; die Detailplanung ist laut Website derzeit noch in Arbeit.

Für Besucherinnen und Besucher ist die Messe vor allem als Termin zum Vormerken relevant: Weitere Details zu Programm, Ausstellern und möglichen Anmeldungen sollen über die offizielle Website der Tips Game.On veröffentlicht werden.

Fakten zur Tips Game.On 2026

  • Termin: 7. November 2026
  • Uhrzeit: 10:00 bis 18:00 Uhr
  • Ort: Promenaden Galerien Linz
  • Eintritt: frei
  • Schwerpunkte: E-Sport, Gaming-Stationen, österreichische Games, Community, Vorträge, Brettspiele
  • Website: gameon.tips.at
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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