Halo: Campaign Evolved erscheint heute mit DLSS Support

Heute erscheint Halo: Campaign Evolved mit DLSS-Unterstützung. Am Mittwoch folgt Mistfall Hunter und am Freitag startet Corsair Cove. Darüber hinaus sind The Mound: Omen of Cthulhu, Palworld 1.0 und Killing Floor 3 – Operation: Shadow Hunter ab sofort erhältlich und können jeweils über die NVIDIA-App auf DLSS 4.5 aktualisiert werden.

Außerdem hat NVIDIA einen neuen GeForce Game Ready-Treiber veröffentlicht, der das System für Halo: Campaign Evolved, die Multiplayer-Beta von Gears of War: E-Day und Mistfall Hunter optimiert und so ein bestmögliches Spielerlebnis zum Launch garantiert.

Außerdem gibt es im Rahmen der GeForce Summer Nights die Chance, Spielcodes fürCONTROL Resonant sowie eine speziell gestaltete GeForce RTX Founders Edition-GPU zu gewinnen. CONTROL Resonant von Remedy Entertainment erscheint am 24. September mit DLSS 4.5 und Path Tracing und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Realitätsnähe. Mit dem neuen Protagonisten Dylan Faden, dem Bruder von Jesse aus dem Originalspiel, wird der Fokus auf übernatürliche Nahkämpfe verlagert. Um die baldige Veröffentlichung des Spiels zu feiern, verlost NVIDIA Vorbestellungscodes sowie eine individuell gestaltete CONTROL Resonant GeForce RTX 5080 Founders Edition-GPU und vieles mehr. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Nutzer auf den NVIDIA Social-Media-Kanälen auf die vorgegebenen Fragen antworten und Jacobs Stream am 31. Juli von 22:00 bis 24:00 Uhr verfolgen.

Außerdem bietet GeForce Rewards 3-monatige Discord-Nitro-Abonnements solange der Vorrat reicht. Die Discord-Nitro-Prämie steht GeForce-Spielern mit einem PC oder Laptop der GeForce GTX 10-Serie oder höher zur Verfügung, die in der NVIDIA-App angemeldet sind. Das Angebot gilt nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Hier ein genauerer Einblick in die RTX-Neuigkeiten dieser Woche:

Halo: Campaign Evolved : Heute startet Halo: Campaign Evolved nach der kürzlich abgeschlossenen Early-Access-Phase ganz offiziell. GeForce-RTX-Spieler können die Leistung mit DLSS Super Resolution und Frame Generation steigern und gleichzeitig die PC-Latenz mit NVIDIA Reflex reduzieren. Über die NVIDIA-App können sie zudem auf DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation und das neueste Super-Resolution-Modell upgraden. Der neue GeForce Game Ready-Treiber bietet zudem Optimierungen für das Spiel bereits am ersten Tag.

Heute startet nach der kürzlich abgeschlossenen Early-Access-Phase ganz offiziell. GeForce-RTX-Spieler können die Leistung mit DLSS Super Resolution und Frame Generation steigern und gleichzeitig die PC-Latenz mit NVIDIA Reflex reduzieren. Über die NVIDIA-App können sie zudem auf DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation und das neueste Super-Resolution-Modell upgraden. Der neue GeForce Game Ready-Treiber bietet zudem Optimierungen für das Spiel bereits am ersten Tag. Mistfall Hunter : Am 29. Juli erscheint Mistfall Hunter von Bellring Games mit Unterstützung für DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex sowie Raytracing-Reflexionen und -Schatten.

Am 29. Juli erscheint von Bellring Games mit Unterstützung für DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex sowie Raytracing-Reflexionen und -Schatten. Corsair Cove : Am 31. Juli erscheint Corsair Cove, das Piraten-Stadtbauspiel von Limbic Entertainment und Hooded Horse, mit Unterstützung für DLSS 4.5 Super Resolution, Frame Generation, bis zu 4-facher Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und NVIDIA DLAA. Spieler mit Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie können über die NVIDIA-App ein weiteres Upgrade auf bis zu 6-fache Dynamic Multi Frame Generation vornehmen.

Am 31. Juli erscheint Corsair Cove, das Piraten-Stadtbauspiel von Limbic Entertainment und Hooded Horse, mit Unterstützung für DLSS 4.5 Super Resolution, Frame Generation, bis zu 4-facher Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und NVIDIA DLAA. Spieler mit Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie können über die NVIDIA-App ein weiteres Upgrade auf bis zu 6-fache Dynamic Multi Frame Generation vornehmen. The Mound: Omen of Cthulhu: Letzte Woche erschien das Koop-Horrorspiel The Mound: Omen of Cthulhu von NACON und ACE Team mit Unterstützung von DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation und NVIDIA Reflex. Über die NVIDIA-App können GeForce RTX-Spieler nun auf DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation und dem neuesten Super-Resolution-Modell upgraden, um noch mehr Leistung und Bildqualität zu erzielen.

Letzte Woche erschien das Koop-Horrorspiel von NACON und ACE Team mit Unterstützung von DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation und NVIDIA Reflex. Über die NVIDIA-App können GeForce RTX-Spieler nun auf DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation und dem neuesten Super-Resolution-Modell upgraden, um noch mehr Leistung und Bildqualität zu erzielen. Killing Floor 3 – Operation: Shadow Hunter : Das Koop-Action-Horror-FPS Killing Floor 3 von Tripwire Interactive erhält das Update Operation: Shadow Hunter, das die Karte Oil Rig, den Perk Gunslinger, neue Waffen, einen neuen Boss, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und einen höheren Schwierigkeitsgrad einführt. GeForce RTX-Spieler können die Leistung mit DLSS Super Resolution und Multi Frame Generation steigern. Über die NVIDIA-App lässt sich Super Resolution auf die neuesten Modelle aktualisieren, und auf GPUs der GeForce RTX 50-Serie kann Dynamic Multi Frame Generation mit bis zu 6-fachem Modus aktiviert werden.

Das Koop-Action-Horror-FPS von Tripwire Interactive erhält das Update Operation: Shadow Hunter, das die Karte Oil Rig, den Perk Gunslinger, neue Waffen, einen neuen Boss, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und einen höheren Schwierigkeitsgrad einführt. GeForce RTX-Spieler können die Leistung mit DLSS Super Resolution und Multi Frame Generation steigern. Über die NVIDIA-App lässt sich Super Resolution auf die neuesten Modelle aktualisieren, und auf GPUs der GeForce RTX 50-Serie kann Dynamic Multi Frame Generation mit bis zu 6-fachem Modus aktiviert werden. Palworld : Das äußerst beliebte Survival-Spiel Palworld von Pocketpair lässt sich nun über die NVIDIA-App auf das neueste DLSS 4.5 Super Resolution-Modell aktualisieren, während Spieler mit Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie zusätzlich auf DLSS Dynamic Multi Frame Generation umsteigen können, um noch höhere Bildraten zu erzielen.

Das äußerst beliebte Survival-Spiel von Pocketpair lässt sich nun über die NVIDIA-App auf das neueste DLSS 4.5 Super Resolution-Modell aktualisieren, während Spieler mit Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie zusätzlich auf DLSS Dynamic Multi Frame Generation umsteigen können, um noch höhere Bildraten zu erzielen. Gears of War: E-Day: Im Vorfeld der Veröffentlichung von Gears of War: E-Day am 6. Oktober können Vorbesteller und PC Game Pass-Abonnenten ab dem 6. August an der Multiplayer-Open-Beta teilnehmen. Die PC-Beta bietet DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex, während das vollständige Spiel mit dem gesamten Spektrum der DLSS 4.5-Technologien erscheinen wird. Der neue GeForce Game Ready-Treiber ist ebenfalls für das Beta-Erlebnis optimiert.

Zu guter Letzt hat sich NVIDIA mit dem RE-ENGINE-Team von Capcom zu einem neuen Entwickler-Q&A zusammengesetzt, um zu erörtern, wie Path Tracing in Resident Evil Requiem und PRAGMATA umgesetzt wurde. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Herangehensweise des Teams in Bezug auf Beleuchtung, Reflexionen und Asset-Workflows sowie die Frage, wie Ray Tracing dazu beiträgt, den einzigartigen visuellen Stil der jeweiligen Spiele zu verwirklichen.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog, im Blog zum Capcom Developer QA sowie im Game Ready Treiber Blog.