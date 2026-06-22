Fallout – Staffel 1 & 2 (4K UHD Blu-ray) im Test

Gerade dieser Ansatz erweist sich als große Stärke der Serie. Statt zu versuchen, die spielerische Freiheit der Vorlage direkt abzubilden, zeigen die Autoren das Fallout-Universum aus unterschiedlichen Perspektiven. Lucy erlebt das Ödland mit einer Mischung aus Neugier und Naivität, Maximus gewährt Einblicke in die tendenziell faschistischen Machtstrukturen der Brotherhood of Steel und der Ghul verkörpert den tragischen Antihelden, der durch seinen langen Leidensweg gezeichnet ist. So gelingt es der Serie, die Vielfalt des Fallout-Universums einzufangen, ohne auf reichlich Fanservice zu verzichten.

Letzterer ist nämlich reichlich vorhanden und integriert bekannte Elemente organisch in die Handlung. Für langjährige Fans gibt es unzählige Momente, die ein zufriedenes Grinsen ins Gesicht zaubern. Zum Beispiel das erste Auftauchen der Flagge der New California Republic, begleitet von vertrauten musikalischen Motiven – da läuft Veteranen ein wohliger Schauer über den Rücken.

Besonders erfreulich ist dabei, dass die Serie nicht einfach Fallout 3, New Vegas oder Fallout 4 nacherzählt. Stattdessen erzählt sie ihre eigene Geschichte innerhalb des etablierten Universums. (Videospiel)serienkenner werden ständig auf bekannte Fraktionen, Technologien, Schauplätze und historische Ereignisse stoßen. Gleichzeitig funktioniert die Handlung aber auch für Zuschauer, die noch nie einen Fuß in einen Vault gesetzt haben.

Dass die Serie so gut funktioniert, liegt nicht zuletzt an ihrer Produktion. Die Kostüme treffen den unverwechselbaren Fallout-Look perfekt – von den ikonischen Vault-Anzügen über die Powerrüstungen bis hin zu den Bewohnern des Ödlands. Gleiches gilt für die Kulissen, die den charakteristischen Retro-Futurismus der Reihe eindrucksvoll zum Leben erwecken. Man spürt in nahezu jeder Szene, dass hier echte Fans gemeinsam mit erfahrenen Filmschaffenden gearbeitet haben. Fallout sieht nicht nur wie Fallout aus – es fühlt sich auch wie Fallout an.

Technik

Beide Staffeln erscheinen auf DVD, Blu-ray und 4K UHD. Die UHD-Variante stellt dabei die attraktivste Edition dar: Neben der deutlich besseren Bildqualität liegt der Veröffentlichung auch die komplette Staffel nochmals auf herkömmlichen Blu-rays bei. Zudem ist die 4K-Version exklusiv als Steelbook erhältlich. Bildtechnisch gibt es wenig Anlass zur Kritik. Die native 4K-Präsentation überzeugt mit hervorragender Schärfe, starker Detailzeichnung und einem gelungenen HDR-Einsatz. Gerade die Kontraste zwischen den sauberen Vault-Anlagen und den verwüsteten Landschaften des Ödlands profitieren sichtbar von der hohen Auflösung. Auch die aufwendigen Kostüme und Kulissen kommen hier hervorragend zur Geltung.

Einen kleinen Kritikpunkt gibt es allerdings beim Ton. Während das englische Original in Dolby Atmos vorliegt und die aufwendige Klangkulisse entsprechend räumlich und dynamisch präsentiert, müssen sich deutschsprachige Zuschauer mit „nur“ Dolby Digital 5.1 begnügen. Der Mix ist zwar sauber, verständlich und durchaus druckvoll, wirkt im direkten Vergleich aber deutlich weniger spektakulär. Für eine Premium-Veröffentlichung dieser Preisklasse hätte man sich zumindest eine verlustfreie deutsche Tonspur gewünscht.