Level Infinite zeigt gamescom-Line-up mit CONTROL Resonant und mehr

Level Infinite bringt mehrere spielbare Titel zur gamescom 2026. Besucher können unter anderem CONTROL Resonant, die Konsolenversion von Dune: Awakening und ein neues Event für Hunt: Showdown 1896 ausprobieren.

Level Infinite hat sein Programm für die gamescom 2026 vorgestellt. Der Messestand des Publishers befindet sich in Halle 6.1 an Position C071-A070. Neben drei bekannten Spielen soll dort auch ein bislang unangekündigter Titel erstmals spielbar sein.

CONTROL Resonant vor dem Release anspielen

Remedy Entertainment präsentiert auf einer eigenen Fläche CONTROL Resonant. Das Action-RPG soll am 24. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen und kann bereits auf der Messe ausprobiert werden.

Die Fortsetzung von Control stellt Dylan Faden in den Mittelpunkt. Schauplatz ist ein durch paranatürliche Ereignisse verändertes Manhattan. Im Kampf kombiniert Dylan übernatürliche Fähigkeiten mit einer formwandelnden Nahkampfwaffe. Als Gegner treten unter anderem der Hiss und der Mold auf. Weitere Informationen bietet die offizielle Website von CONTROL Resonant.

Konsolenversion von Dune: Awakening erstmals spielbar

Funcom zeigt auf der gamescom erstmals eine spielbare Konsolenversion von Dune: Awakening. Besucher können die Open World von Arrakis erkunden und die Survival- und Crafting-Systeme ausprobieren. Zusätzlich ist ein thematisch gestalteter Fotobereich geplant.

Die Konsolenfassung soll laut offizieller Website am 22. September erscheinen. Weitere Informationen stehen auf der Website von Dune: Awakening bereit.

Neues Event für Hunt: Showdown 1896

Bei Hunt: Showdown 1896 steht eine spielbare Vorschau auf ein neues In-Game-Event im Mittelpunkt. Besucher können gemeinsam mit Mitgliedern des Entwicklerteams spielen. Zudem sind Auftritte von Cosplayern und dem Content Creator Raptobot vorgesehen, der als neuer Hunter in das Spiel integriert wird.

Für Mittwoch, den 26. August 2026, ist außerdem ein öffentliches Meet-and-Greet angekündigt. Angaben zum Namen, Starttermin oder vollständigen Umfang des neuen Events wurden bislang nicht genannt.

Unangekündigtes Spiel und Standaktionen

Level Infinite will am Stand darüber hinaus einen noch nicht angekündigten Titel zeigen, der auf der Messe erstmals ausprobiert werden kann. Weitere Einzelheiten sollen näher zur gamescom folgen.

Ergänzt wird das Programm durch thematische Fotobereiche und verschiedene Gewinnspielaktionen. Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Die Opening Night Live ist für den 25. August angesetzt.

Fakten zur gamescom-Präsenz