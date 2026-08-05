Transport Fever 3 auf der gamescom 2026 erstmals öffentlich spielbar

Transport Fever 3 kann auf der gamescom 2026 erstmals von der Öffentlichkeit ausprobiert werden. Urban Games bietet am Messestand einstündige Spielsitzungen an und präsentiert dort neue Fahrzeuge und Funktionen der Transportsimulation.

Das Schweizer Entwicklerstudio Urban Games und Publisher Paradox Interactive bringen Transport Fever 3 zur gamescom 2026 nach Köln. Besucher finden das Spiel laut Ankündigung in Halle 8.1 am Stand B-053. Die Messe findet von 26. bis 30. August 2026 statt.

Am Stand werden einstündige Spielsitzungen angeboten. Aufgrund der begrenzten Plätze empfiehlt das Studio eine vorherige Reservierung über das Fastlane-System der gamescom. Mehrere Mitglieder des Entwicklerteams sollen ebenfalls vor Ort sein, Fragen beantworten und Rückmeldungen zum Spiel entgegennehmen.

Neue Fahrzeuge und zusätzliche Planungsmöglichkeiten

Transport Fever 3 erweitert die Fahrzeugauswahl nach aktuellen Angaben auf mehr als 300 Züge, Busse, Straßenbahnen, Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge. Erstmals gehören auch Hubschrauber zum Fuhrpark. Darüber hinaus kündigt Urban Games unter anderem spezialisierbare Stationen, Lagerhäuser, überarbeitete Straßenbauwerkzeuge sowie zusätzliche Möglichkeiten zur Steuerung von Industrie und Verkehr an.

Spieler errichten und verwalten Transportnetze in vier unterschiedlichen Umgebungen. Neben gemäßigten, tropischen und Wüstenregionen kommt eine subarktische Landschaft hinzu. Städte und Industriebetriebe sollen dynamisch auf den Transport von Personen und Gütern reagieren.

Für den Messeauftritt stellt Urban Games neben Spielstationen auch einen Londoner Doppeldeckerbus und den bereits bei einer früheren Veranstaltung eingesetzten Hubschrauber aus.

Veröffentlichung weiterhin für 2026 geplant

Transport Fever 3 soll 2026 für PC, Mac, Linux, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt. Weitere Informationen bietet die offizielle Website von Transport Fever 3.

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