gamescom 2026: Nintendo zeigt zahlreiche Switch-2-Spiele in Köln

Nintendo bringt zur gamescom 2026 eine umfangreiche Auswahl aktueller und kommender Spiele für Nintendo Switch 2. Neben mehreren Anspielstationen sind am Stand in Halle 9.1 auch Turniere, Fotoaktionen und digitale Belohnungen geplant.

Nintendo hat sein Programm für die gamescom 2026 vorgestellt. Besucherinnen und Besucher können vom 26. bis 30. August in Halle 9.1 an Stand A10 verschiedene Spiele für Nintendo Switch 2 ausprobieren. Ein Teil der gezeigten Titel wird erst nach der Messe erscheinen.

Zu den spielbaren Nintendo-Titeln gehören Nintendo Switch Sports Resort, Splatoon Raiders, Star Fox und Pokémon Pokopia. Nintendo Switch Sports Resort erscheint am 22. Oktober exklusiv für Nintendo Switch 2 und umfasst zwölf Sportarten mit Bewegungssteuerung.

Eigener Bereich für Super Mario und Donkey Kong

In einer separaten Super-Mario-Area zeigt Nintendo Mario Kart World, Yoshi and the Mysterious Book, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sowie Donkey Kong Bananza. Ebenfalls spielbar ist Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park. Die erweiterte Fassung bietet zusätzliche Mehrspieler-Inhalte, neue Herausforderungen und Bosskämpfe sowie Rosalina als spielbaren Charakter.

Das weitere Aufgebot umfasst mehrere Spiele von Nintendos Entwicklungs- und Vertriebspartnern. Dazu zählen das Koop-Abenteuer Orbitals, Call of Duty: Modern Warfare 4, EA Sports FC 27, 007 First Light, Metaphor: ReFantazio, eine angepasste Switch-2-Version von Minecraft sowie Minecraft Dungeons II.

Laut der Ankündigung erscheint Orbitals am 3. September exklusiv für Nintendo Switch 2. EA Sports FC 27 folgt am 25. September, Minecraft Dungeons II am 29. September und Call of Duty: Modern Warfare 4 am 23. Oktober. Für Metaphor: ReFantazio wird der 12. November genannt. Die Switch-2-Version von Minecraft soll noch 2026 veröffentlicht werden.

Turniere und Aktionen am Nintendo-Stand

Neben den Anspielstationen veranstaltet Nintendo täglich Fun-Turniere. Geplant sind Wettbewerbe zu Nintendo Switch Sports Resort, Star Fox, Mario Kart World und Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park. Darüber hinaus wird eine nicht näher beschriebene „DK Challenge“ angeboten.

Wer sich am Messestand mit einem Nintendo-Account eincheckt, erhält nach Angaben des Unternehmens ein Goodie, solange der Vorrat reicht, sowie 100 Platin-Punkte für das My-Nintendo-Belohnungsprogramm.

Über die Nintendo-Today-App sollen zudem digitale Bilderrahmen und Bildschirmhintergründe freigeschaltet werden können. Bei einer „Pikmin Spotted“-Aktion müssen dafür auf dem Messegelände verteilte Pikmin gefunden werden. Nutzerinnen und Nutzer von Pikmin Bloom können außerdem Spot-Herausforderungen abschließen und besondere Deko-Pikmin erhalten.

Fakten zur gamescom 2026