Gears of War: E-Day: Multiplayer-Beta startet am 6. August im Early Access

Die Multiplayer-Beta von Gears of War: E-Day beginnt am 6. August 2026 zunächst für Vorbesteller sowie Mitglieder von PC Game Pass und Game Pass Ultimate. Auf dem PC werden unter anderem DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex unterstützt.

Der Early Access läuft vom 6. bis 10. August. Vorbesteller auf Xbox Series X|S und Steam sowie Mitglieder von PC Game Pass und Game Pass Ultimate erhalten während dieses Zeitraums Zugriff. Vom 13. bis 17. August wird die Beta anschließend für alle Spieler auf den unterstützten Plattformen geöffnet. Weitere Details bietet das offizielle Beta-FAQ.

In der ersten Testphase steht der kooperative PvE-Modus Horde Siege zur Verfügung. Am zweiten Wochenende kommt zusätzlich der kompetitive 4-gegen-4-Versus-Modus hinzu. Die Beta enthält nur einen Teil der Inhalte, die zum Verkaufsstart angeboten werden sollen.

Die PC-Fassung der Beta unterstützt DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex. Für die am 6. Oktober 2026 erscheinende Vollversion kündigt NVIDIA außerdem Unterstützung für DLSS 4.5 an. Dazu gehören laut Hersteller unter anderem Dynamic Multi Frame Generation und aktuelle Super-Resolution-Modelle. Weitere technische Angaben sind im NVIDIA-Blog zu Gears of War: E-Day zu finden.

Gears of War: E-Day wird von The Coalition mit Unreal Engine 5 und DirectX 12 entwickelt. Für die Darstellung kommen unter anderem Lumen, Nanite und MegaLights zum Einsatz. Laut NVIDIA können über MegaLights Raytracing-Schatten von bis zu 100 Lichtquellen berechnet werden. Die Aussage, Nanite erhöhe den Objektdetailgrad gegenüber Gears 5 um das bis zu Hundertfache, stammt ebenfalls vom Hersteller.

NVIDIA mit Wettbewerben auf der QuakeCon 2026

NVIDIA hat darüber hinaus ein Programm für die QuakeCon angekündigt, die vom 6. bis 9. August stattfindet. Vor Ort sollen Gameplay-Herausforderungen zu Quake III Arena RTX Remix und DOOM: The Dark Ages | Revelations angeboten werden. Als Preise sind unter anderem GeForce-RTX-5070-Founders-Edition-Grafikkarten und Fanartikel vorgesehen.

Teilnehmer des BYOC-LAN-Bereichs können außerdem am Modding-Wettbewerb der GeForce Garage teilnehmen. Ausgezeichnet werden modifizierte PCs und selbst entwickelte Systeme. Zu den angekündigten Preisen zählen Grafikkarten der GeForce-RTX-50-Serie, Wasserkühlungskomponenten und CPU-Kühler. Der Hauptgewinner soll für die Produktion eines „Rig Spotlight“-Videos zum NVIDIA-Hauptsitz nach Kalifornien eingeladen werden.

Fakten im Überblick