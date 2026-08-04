Beast of Reincarnation ist für PC, PS5 und Xbox Series X|S erschienen

Game Freaks Action-RPG Beast of Reincarnation ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Zum Verkaufsstart zeigt ein neuer Trailer die Reise von Emma und ihrem tierischen Begleiter Koo durch ein postapokalyptisches Japan.

Der japanische Entwickler Game Freak hat Beast of Reincarnation gemeinsam mit dem Publisher Fictions veröffentlicht. Das Action-RPG ist seit dem 4. August 2026 über Steam, den PlayStation Store und den Xbox Store erhältlich. Auf Xbox Series X|S und Windows-PC ist das Spiel außerdem zum Veröffentlichungstag im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.

Emma und Koo im postapokalyptischen Japan

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die ausgestoßene Emma und der von der Fäulnis befallene Hund Koo. Gemeinsam reisen sie durch ein zerstörtes Japan, in dem sich die Landschaft fortlaufend verändert und bewachsene Gebiete aus der Ödnis hervorbrechen. Dabei versuchen sie, die Hintergründe ihrer Verbindung und ihres gemeinsamen Schicksals aufzudecken.

Echtzeit-Action trifft auf kommandobasierte Fähigkeiten

Das Kampfsystem verbindet Echtzeit-Action mit kommandobasierten Rollenspielelementen. Während Emma ihre Gegner mit dem Schwert bekämpft, lassen sich Koos Fähigkeiten über Befehle einsetzen. Ergänzt werden die Kämpfe durch Erkundung, unterschiedliche Ausrüstungsmöglichkeiten und freischaltbare Fähigkeiten.

Der neue Launch-Trailer zu Beast of Reincarnation zeigt weitere Szenen aus der Spielwelt sowie Ausschnitte aus den Kämpfen. Zusätzliche Informationen stehen auf der offiziellen Spieleseite bereit.

Fakten zum Release