Thimbleweed Park 2 angekündigt

Ein Mordfall war nicht genug, knapp zehn Jahre nach dem Release des ungewöhnlichen Retro-Adventures Thimbleweed Park und des kostenlosen Ablegers Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure erhalten Point&Click-Fans die unerwartete Gelegenheit, in die titelgebende Kleinstadt zurückzukehren.

Der Genre-Altmeister Ron Gilbert kündigte diese Woche auf seinem Blog den Nachfolger Thimbleweed Park 2 an, der erneut bei Terrible Toybox entstehen wird. Damit beschreitet er nach Death by Scrolling und den auf Mastodon vorgestellten 3D-Prototypen wieder klassischste Adventure-Pfade.

Viel verraten die Entwickler zum Spiel noch nicht, doch die Beschreibung auf Steam gibt bereits preis, dass erneut ein Mordfall der Aufhänger der Geschichte werden soll. Diesmal befindet sich die Leiche in der bereits als Handlungsort bekannten Edmund Mansion, während erneut die FBI-Agenten Ray und Reyes die Ermittlungen aufnehmen. Ganz im Stil des Vorgängers verspricht der Entwickler eine skurrile Mystery-Geschichte mit reichlich Krimi-Elementen, bei der jeder Bewohner des Anwesens als Verdächtiger infrage kommen soll. Ob es sich tatsächlich so zutragen wird oder ob Ron Gilbert in seiner Geschichte wieder irrwitzigste Wendungen aufbietet, steht jedoch auf einem vollkommen anderen Blatt.

Spannend ist in diesem Kontext umso mehr die Ankündigung der Entwickler, wonach Thimbleweed Park 2 nicht wirklich eine Fortsetzung und ebenso wenig eine Vorgeschiche sei. Stattdessen wolle man schlicht „mehr Thimbleweed Park“ liefern – inklusive schrägem Humor, bizarren Figuren und einer unkonventionellen Handlung, die vermutlich wieder mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Für Genre-Fans gibt es noch weitere gute Nachrichten. Ron Gilbert bestätigte zwischenzeitlich, dass zahlreiche Mitglieder des ursprünglichen Teams zurückkehren werden. Mit dabei sind unter anderem Gary Winnick, Mark Ferrari, David Fox, Octavi Navarro und Robert Megone. Finanziert wird das Projekt durch Eigenpublishing mit Unterstützung eines privaten Investors. Begleitend zur Entwicklung soll es – wie schon beim ersten Teil – wieder regelmäßige Entwickler-Blogs geben. Außerdem sind neben Windows (Steam, GOG) auch Versionen für macOS und Linux geplant.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Stand jetzt peilen die Entwickler einen Release Anfang 2028 an. Bis dahin kann Thimbleweed Park 2 bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.