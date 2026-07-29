Xbox bringt 25 Spiele und 140 Spielstationen zur gamescom 2026

Xbox ist auf der gamescom 2026 mit 25 angekündigten Spielen und insgesamt 140 Spielstationen vertreten. Neben mehreren noch unveröffentlichten Titeln sind zwei Livestreams sowie ein FanFest am Messestand in Köln geplant.

Microsoft hat das Programm für den Xbox-Auftritt auf der gamescom 2026 vorgestellt. Besucherinnen und Besucher finden den Stand in Halle 7 unter der Nummer A-0.61. Im Rahmen des 25-jährigen Xbox-Jubiläums sollen dort auch Stationen zur Geschichte der Marke eingerichtet werden.

Zum spielbaren beziehungsweise vor Ort präsentierten Line-up gehören unter anderem Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II, Fable, Stranger Than Heaven, Metro 2039, Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 und Microsoft Flight Simulator 2024. Ebenfalls angekündigt sind Alien: Isolation 2, The Blood of Dawnwalker und Valor Mortis. Die vollständige Liste umfasst laut Microsoft 25 Titel.

Für mehrere Spiele sind besondere Präsentationen vorgesehen. Gears of War: E-Day erhält demnach seine erste öffentlich zugängliche Kampagnen-Demo. Von Fable soll Playground Games eine Live-Demonstration zeigen, während Minecraft Dungeons II erstmals öffentlich spielbar sein wird. Call of Duty: Modern Warfare 4 ist mit seinem 6-gegen-6-Mehrspielermodus vertreten.

Livestreams an zwei Messetagen

Am Mittwoch, dem 26. August, und Donnerstag, dem 27. August 2026 überträgt Xbox jeweils ab 16:00 Uhr MESZ ein Programm direkt vom Messestand. Geplant sind Entwicklerinterviews, Gameplay-Präsentationen, Trailer und weitere Ankündigungen. Die Übertragungen laufen über YouTube und Twitch.

Das Xbox FanFest findet am Mittwoch, dem 26. August, von 20:00 bis 23:00 Uhr am Stand statt. Eintrittskarten werden über ein Gewinnspiel vergeben. Informationen zur Teilnahme sollen auf der offiziellen FanFest-Webseite und den Social-Media-Kanälen von Xbox veröffentlicht werden.

Öffnungszeiten des Xbox-Stands

Donnerstag, 27. August: 10:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 28. August: 10:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 29. August: 9:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 30. August: 9:00 bis 20:00 Uhr

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Weitere Details zum Xbox-Programm stehen auf Xbox Wire DACH.