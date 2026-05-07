Esports Festival und Spielefest kommen nach Wien

Das Esports Festival und das Spielefest Wien kehren am 11. und 12. Juli 2026 ins Austria Center Vienna zurück. Das Kombi-Event verbindet E-Sport, Videospiele, Brettspiele, Popkultur und ein frei zugängliches Food Festival.

Am Wochenende des 11. und 12. Juli 2026 finden das Esports Festival und das Spielefest Wien erneut gemeinsam im Austria Center Vienna statt. Laut Veranstalterangaben werden rund 30.000 Besucher:innen erwartet. Die Veranstaltung nutzt heuer vier Ebenen und zwei Messehallen des ACV.

Das Programm umfasst E-Sport-Bewerbe auf der Mainstage, Community-Turniere, Spielstationen sowie Angebote aus dem Bereich Popkultur. Für das Spielefest Wien sind rund 1.500 Spieltische angekündigt. Besucher:innen sollen vor Ort sowohl Brettspiel-Neuheiten als auch bekannte Klassiker ausprobieren können. Über ein digitales Verleihsystem stehen laut Pressemitteilung mehr als 5.000 Spiele zur Auswahl.

Das Kombi-Ticket gilt für das Esports Festival, das Spielefest Wien und den Zugang zu den Besucherbereichen. Zusätzlich wird ein Food Festival veranstaltet, das laut Aussendung ohne Eintrittsticket frei zugänglich ist. Für das Event sind laut Veranstalter bereits mehr als 200 Aussteller:innen angekündigt. In der Hintergrundinformation zur Veranstaltung ist außerdem von rund 250 Ausstellern und Partnern die Rede; die genaue endgültige Zahl dürfte daher noch nicht feststehen.

Die regulären Tagestickets kosten 20 Euro, das Zweitagesticket 30 Euro. Ermäßigte Tickets kosten 16 beziehungsweise 26 Euro, Kindertickets für Kinder von 3 bis 12 Jahren 8 beziehungsweise 12 Euro. Das Esports Festival ist am Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das Spielefest startet an beiden Tagen bereits um 9:00 Uhr und endet am Samstag um 20:00 Uhr sowie am Sonntag um 18:00 Uhr.

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