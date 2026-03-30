Gewinnspiel: ARCO

Zum Kinostart von ARCO am 10. April gibt es bei uns 3×2 Kinokarten zu gewinnen. Das poetische Animationsabenteuer erzählt von dem Jungen Arco, der aus einer fernen Zukunft stammt und nach einem missglückten Flug in der Welt der jungen Iris landet. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine fantasievolle Reise zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Arco ist ein Junge aus einer fernen Zukunft, wächst hoch über den Wolken in einer Welt auf, in der Menschen fliegen und Zeitreisen möglich sind. Bei seinem ersten heimlichen Flug in einem schillernden Regenbogenmantel verliert er die Kontrolle und stürzt in die Vergangenheit – direkt in die Welt der zehnjährigen Iris aus dem Jahr 2075, die auf einer unter Umweltkatastrophen ächzenden Erde lebt. Mit Einfallsreichtum, Mut und Hilfe ihres treuen Haushaltsroboters setzt Iris alles daran, Arco wieder zurück in seine Zeit zu bringen. Gemeinsam erleben die beiden ein fantastisches Abenteuer zwischen Gegenwart und Zukunft; sie begegnen unterwarteten Herausforderungen, skurrilen Situationen und erleben magische Momente – getragen von Freundschaft, Vertrauen, grenzenloser kindlicher Vorstellungskraft und dem Wunsch, nach Hause zu kommen.
Das mehrfach ausgezeichnete Animationsabenteuer ARCO entführt das Publikum in eine Welt von Morgen – poetisch und voller Hoffnung, Humor, fantasievoller Animation und liebenswerter Figuren. ARCO ist das Langfilmdebüt des französischen Regisseurs und Comiczeichners Ugo Bienvenu – ein visuell herausragendes, fantasievolles Zeitreise-Abenteuer, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen fasziniert, bewegt und unterhält. Das Drehbuch entstand gemeinsam mit Félix de Givry und kombiniert auf originelle Weise Sci-Fi-Elemente, humorvolle wie dramatische Momente und eine märchenhafte Bildsprache, die europäische und japanische Animationsstile vereint. Der Film feierte 2025 seine Weltpremiere bei den 77. Filmfestspielen von Cannes, eröffnete die Sektion Locarno Kids und wurde beim renommierten Annecy International Animation Film Festival ausgezeichnet. Produziert wurde der comichafte Animationsfilm von Remembers (Ugo Bienvenu & Félix de Givry) und MountainA (Natalie Portman & Sophie Mas), in Koproduktion mit France 3 Cinéma und unterstützt durch Netflix, France Télévisions, Diaphana und Goodfellas Animation.
Ab 10. April im Kino!
Web: pandafilm.at
Was kann ich gewinnen?
3×2 Kinogutscheine
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 16. April 2026.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.