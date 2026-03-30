JBL Quantum 950 Wireless Kopfhörer im Test

Quantum Engine

Die Verbindung des JBL Quantum 950 Wireless mit eurem Rechner erfolgt entweder über 2,4 Ghz (über die Basistation), oder über Bluetooth (Version 5.3), oder auch über das mitgelieferte USB-C Kabel. 3,5 mm Klinke geht auch, auch da ist das Kabel bereits in der Box. Der Akku ist in der rechten Ohrmuschel verborgen, die Abdeckung erfolgt mit einem mit Magnet befestigten Deckel. Hält bombenfest, kann aber auch ganz einfach entfernt werden, wenn ihr an der richtigen Stelle anzieht. Sehr edel. Der Akku wird übrigens auch geladen, wenn ihr den Kopfhörer über USB-Kabel am Rechner betreibt, nicht nur in der Basisstation.

Moderne Kopfhörer können ein wenig mehr als einfach nur einen Ton empfangen oder per Mikrofon aufnehmen. Die detaillierte Steuerung des JBL Quantum 950 Wireless Kopfhörers erfolgt über die Quantum Engine. Mit diesem kleinen Programm (auch als App fürs Handy verfügbar) steuert ihr die Funktionen des Kopfhörers im Detail. Hier könnt ihr auf den Equalizer zugreifen – damit werden spezifische Frequenzbereiche angehoben oder abgesenkt. Damit wird der Klangcharakter geformt, unerwünschte Störfrequenzen entfernt und unterschiedliche Klänge in einer Mischung harmonisch aufeinander abgestimmt. Die App beinhaltet schon eine Vielzahl von Voreinstellungen, darunter für Spiele wie Apex Legends, Counterstrike, Fortnite, Dota 2, Overwatch 2 oder generell Shooter oder Rollenspiele. Eine überaus wichtige Einstellung ist der Regler für Chat/Spiel – hört ihr vor lauter Spielsounds nichts vom Gespräch mit euren Freunden, könnt ihr das hier regeln. Diese Einstellungsmöglichkeit ist essentiell, wenn ihr mit euren Freunden zockt! Noise Cancelling/Ambient Aware könnt ihr über die Quantum Engine ebenso steuern wie die Lautstärke und weitere Funktionen (z.B. DRC) eures Mikrofons. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, den Raumklang über die App zu steuern – ihr könnt den Kopfhörer sogar konfigurieren, dass er eure Kopfbewegungen erkennt (Head Trecking) und ihr daher den Ursprung von Geräuschen besser erkennen könnt. Vor allem bei Shootern ist es wirklich genial, wenn ihr akustisch mitbekommt, aus welcher Richtung auf euch geschossen wird. Von hier kommt auch der Werbespruch – Sound is Survival. Die App zeigt euch den Ladestand des Akkus an, ebenso die aktuelle Lautstärke.

Auch die Basistation kann über die Quantum Engine konfiguriert werden. Legt verschiedene Funktionen auf den Drehregler auf der Basisstation, oder richtet ein, was bei kurzem/langem Druck auf den Drehregler passieren soll. Auch die LED-Leiste unten auf der Basisstation steuert ihr über die App. Neben verschiedenen Leuchteffekten könnt ihr die LED auch ganz abdrehen. Natürlich werden auch Firmware-Updates über die Quantum Engine eingespielt, ebenso dient das Programm zur Steuerung aller anderen JBL Gaming-Produkte.